No radar: estímulo, varejo e o que mais move o mercado nesta quinta

Os globais seguem na toada positiva nesta quinta-feira, 8, com as esperanças sobre estímulos americanos renovada, após a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, sinalizar que estaria disposta a aceitar um pacote para as companhias aéreas. Na véspera, tal otimismo levaram as ações da American Airlines e Delta a subirem mais de 3%.

Estímulos

As conversas sobre estímulos voltaram a ser feitas após o presidente Donald Trump dar sinal verde para as negociações sobre pacotes para áreas, para programa de empréstimos a pequenas empresas e pagamentos diretos de 1.200 dólares. O sinal para que as conversas fossem retomadas foi feito horas após ele ter mandado sua equipe as interrompessem.

Mercado de trabalho

No radar do mercado também seguem os dados semanais de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos. A expectativa é de que os números sigam a tendência decrescente e registrem 820.000 pedidos, que seria a menor quantidade desde o início dos impactos do coronavírus na economia americana. Na última semana foram registrados 837.000, saindo melhores que as estimativas de 850.000.

Vendas no varejo

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) irá divulgar os dados de vendas no varejo referentes ao mês de agosto. Impulsionadas pelo auxílio emergencial do governo, espera-se que as vendas cheguem à quarta recuperação mensal e fique 7% superior as do mesmo período do ano passado. Surpresas positivas podem favorecer ações de varejistas.

A agência de classificação de risco Fitch elevou a nota da Minerva para BB na escala internacional e AA, na nacional. A melhora do rating da companhia se deu em razão do menor nível de alavancagem e consistente geração de caixa e forte posição de liquidez.

A companhia de shopping centers brMalls informou que a Capital Research and Management Company, do Capital Group, aumentou a posição na companhia para 4,58%. Além da brMalls, o fundo americano também possui participação relevante na Azul, Petrobras, CCR e outras empresas da bolsa.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa não conseguiu acompanhar o bom humor externo e caiu 0,09% para 95.526,26 pontos, com temores fiscais. O dólar subiu 0,5% e encerrou cotado a 5,623 reais.