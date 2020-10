No radar: debate Trump vs. Biden, JBS e precificação da Track&Field

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o candidato democrata Joe Biden se encontram nesta quinta-feira em Nashville, no Tennessee, para o último debate presidencial antes da eleição americana, marcada para 3 de novembro. O debate começa às 22h, horário de Brasília. Onde Paulo Guedes, Rodrigo Maia e Donald Trump se encontram? Nas análises da EXAME Research. Assine e entenda como a política mexe com seu bolso.

A sessão, moderada por Kristen Welker, da NBC, trará algumas curiosidades: por exemplo, os candidatos terão seus microfones silenciados em determinados momentos, como forma de contornar as frequentes interrupções entre os candidatos que marcaram o primeiro debate, a maioria delas por Trump.

Às 20h37, os principais índices futuros do mercado acionário americano estendiam a alta do pregão regular. O Dow Jones, o S&P 500 e a Nasdaq registravam ganhos de 0,16%, 0,12% e 0,15%, respectivamente.

Autonomia do BC

Por aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, que o projeto de autonomia formal do Banco Central deve ser votado em dez dias. O ministro disse ainda que um BC independente permite juros baixos pela força da moeda. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que o projeto vai ser votado dia 3 de novembro.

JBS

No front corporativo, a JBS divulgou, por meio de fato relevante nesta quinta-feira, carta recebida do acionista Fundo SPS sobre pedido de arbitragem que pede que a companhia seja indenizada por Joesley Batista e Wesley Batista, da família controladora, e executivos da holding J&F por danos que teriam causado à empresa.

Segundo o documento, os procedimentos arbitrais visam responsabilizar os acionistas controladores da JBS a indenizar a companhia por todos os prejuízos causados à empresa, em razão de terem tornado públicos acordos de colaboração premiada firmados por Joesley Batista, Wesley Batista e executivos da J&F com o Ministério Público. Os valores da indenização não foram mencionados na carta e no fato relevante enviado pela JBS à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ofertas de ações

A Track & Field, rede varejista de roupas e artigos fitness, precificou hoje sua oferta inicial de ações a 9,25 reais, abaixo da faixa indicativa de preço entre 10,65 e 14,95 reais por ação. A estreia na B3 está prevista para a próxima segunda-feira, 26.

Mais cedo, a Boa Safra Sementes e a Bemobi protocolaram pedido para IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ontem, foi a vez da Oleoplan e da varejista Uni.co, dona das marcas Puket e Imaginarium, que protocolaram prospecto preliminar para IPO. O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) aprovou a realização de oferta primária e secundária de ações em Assembleia Geral Extraordinária.

Para amanhã

A Hypera divulga seu resultado após o fechamento do mercado. Segundo o consenso Bloomberg, o lucro líquido das operações continuadas deve atingir 300 milhões de reais no período, enquanto a receita líquida deve chegar a 1,06 bilhão de reais.