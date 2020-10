No radar: covid, estreia da T&F e o que mais move o mercado nesta segunda

Os mercados globais iniciam a semana em tom negativo, refletindo os novos casos de contaminação por coronavírus nos Estados Unidos e medidas adotadas na Europa para a contenção da doença. No continente, a Itália proibiu que os bares sigam com o atendimento presencial depois das 18h, enquanto a Espanha retomou o estado de emergência, após as infecções passarem de 1 milhão no país.

Nos Estados Unidos, a situação não é muito diferente. A poucos dias das eleições, o país ultrapassou pela primeira vez a marca dos 80.000 casos diários no fim de semana. O presidente Donald Trump descartou a possibilidade de lockdown e afirmou que as vacinas “estão vindo muito antes do previsto”.

Também nos Estados Unidos, as negociações sobre o esperado pacote de estímulos seguem indefinidas. Segundo a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o presidente Donald Trump está revisando última proposta e deve responder ainda nesta segunda-feira, 26. No mercado, investidores mantêm a dúvida sobre se ainda há tempo hábil para o pacote sair antes das eleições americanas, marcadas para 3 de novembro.

Track & Field

As ações da Track & Field começam a ser negociadas hoje na B3. Com os papéis precificados a 9,25 reais, abaixo da faixa indicativa entre 10,65 reais e 14,95 reais, a companhia levantou 523 milhões de reais em oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo a CVM. Do montante total, a maior parte (340,611 milhões) foi em forma de oferta secundária, destinada aos antigos acionistas.

BTG

O banco de investimento BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) comprou a Necton Corretora por 350 milhões de reais. Com a nova jogada, a instituição financeira avança no campo de investimentos de varejo.

Hypera

Divulgado ainda na noite de sexta-feira, 23, o resultado do terceiro trimestre da Hypera deve ter reflexos sobre os papéis da companhia nesta segunda. No período, a companhia registrou lucro de 356,6 milhões de reais, superando em cerca de 30% o registrado no terceiro trimestre de 2019. O resultado também superou as estimativas do mercado, que esperava que o lucro ficasse abaixo dos 300 milhões de reais. Já a receita ficou praticamente em linha com o esperado, em 1,0885 bilhão de reais.

Balanços

A agenda de balanços desta semana está recheada, com dezenas previstos para serem divulgados até sexta-feira, 30. Entre as principais empresas que publicarão resultados no período estão: RaiaDrogasil, Santander, Cielo, Localiza e Telefônica (terça-feira); Bradesco, Embraer, Gerdau, Vale, Petrobras, Multiplan e Magazine Luiza (quarta-feira); Ambev, Usiminas, PetroRio, Suzano, Log, Flery, Pague Menos; Arezzo, B2W, Hering e Lojas Americanas (quinta-feira).

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa caiu 0,65% para 101.259,75 pontos, enquanto o dólar subiu 0,59% e encerrou vendido a 5,627 reais.

