No radar: commodities em alta e o que mais move o mercado nesta sexta

O mercado brasileiro inicia os trabalhos desta sexta-feira, 18, em meio ao clima misto no exterior. Em dia de agenda econômica esvaziada, os mercados europeus têm leves perdas, com o ressurgimento de casos de Covid-19 no continente, enquanto os índices futuros americanos tentam se recuperar das perdas recentes provocadas pelo pessimismo com o discurso do Presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

EUA

Nos Estados Unidos, os índices futuros de S&P 500 e Nasdaq operam em alta nesta manhã, após o Fed não ter apresentado novas medidas de estímulo em decisão de juros de quarta-feira, decepcionando parte dos investidores. Caso o movimento de alta se concretize no pregão à vista, o mercado americano irá interromper a sequência de duas quedas semanais consecutivas, motivadas pela realização de lucros de ações de tecnologia.

Europa

As bolsas europeias vinham de queda ainda pela madrugada, repercutindo alguma cautela com os novos casos de coronavírus. Por lá, o diretor regional para Europa da Organização Mundial da Saúde, disse que “há uma situação muito séria se desenrolando diante de nós” ao se referir aos mais de 30 milhões de infectados pela doença no mundo. No entanto, a alta dos índices futuros americanos ajuda a melhorar o tom das negociações no Velho Continente.

No Reino Unido, foram divulgados os dados de vendas no varejo, que tiveram crescimento mensal de 0,8% em agosto, ficando levemente acima das expectativas de 0,7% de alta. Os dados, porém, foram insuficientes para injetar algum otimismo no mercado britânico e o índice FTSE 100 – que tem um dos piores desempenhos no ano – permanece em queda.

Commodities

O preço do minério de ferro voltou a subir na China depois de ter registrado perdas severas ao longo da semana, com o aumento da oferta pela Austrália e com a aproximação do Dia Nacional chinês, que irá manter as bolsas do país fechadas por uma semana. Nesta sexta, o minério de ferro subiu 1,6% na bolsa de Dalian, mas fechou com queda semanal de 3,6%.

O barril de petróleo, que passou por fortes desvalorizações nas últimas duas semanas, segue em trajetória de alta, dando continuidade ao movimento iniciado na terça-feira. No radar dos investidores estão as pressões da Arábia Saudita para que membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo cumpram o acordo de corte de produção e a aproximação e eventos climáticos na costa oeste americana, que tem interrompido os trabalhos de petroleiras na região. O petróleo brent, referência na política de preço da Petrobras, caminha para fechar a semana em alta de mais de 9%.

Raia Drogasil

No radar corporativo, a Raia Drograsil anunciou em fato relevante que irá fazer o desdobramento de suas ações de 5 para 1. Ou seja, os acionistas que tiverem 100 ações da companhia, ficarão com 500, sendo que cada uma terá um quinto do valor anterior. A medida ajuda a viabilizar a negociação do ativo, principalmente, entre os pequenos investidores, já que, cotada a 114 reais a ação, o lote padrão saía por mais de 10.000 reais.

Lojas Renner

A varejista de moda Lojas Renner aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio de 66,05 milhões de reais, correspondente a 0,083 reais por ação.

Retrospectiva

Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de 0,42% e encerrou em 100.097,83, com ajuda das ações da Vale e Petrobras. O dólar caiu 0,2% e encerrou sendo negociado a 5,232 reais na venda.