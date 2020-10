No radar: BB, CVC, estímulos e o que mais move o mercado nesta quinta

Os mercados globais seguem em movimento de alta nesta quinta-feira, 1, na esperança de que um pacote de estímulos. A expectativa tem como base as recentes declarações do Secretário do Tesouro americana, Steven Mnuchin, que disse esperar que um “acordo razoável” ainda nesta semana.

No Brasil, os investidores devem seguir repercutindo os novos capítulos da novela Renda Cidadã. Após o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmar que o financiamento do programa social não será feito por meio de recursos que seriam destinados ao pagamento de precatórios, o mercado quer saber de onde vai sair o dinheiro para o projeto – e se o projeto vai mesmo sair do papel. Na véspera, o recuo do governo chegou a provocar reação positiva na bolsa, mas há sede por mais detalhes.

BB e UBS

O Banco do Brasil informou o mercado sobre o início de sua parceria com o banco suíço UBS para atuação na área de investimentos. O capital social da nova companhia ficara 50,01% com o UBS e 49,99 com o BB-BI. O Banco do Brasil é que irá escolher o presidente do Conselho de Administração e o UBS, o diretor presidente.

Altamente impactada pelos efeitos econômicos do coronavírus, a CVC divulgou o resultado do primeiro trimestre somente na noite de quarta-feira, 30. No período, a companhia registrou prejuízo líquido de 1,13 bilhão de reais ante o lucro líquido de 43,8 milhões de reais no primeiro trimestre do ano passado. O resultado do segundo trimestre será divulgado em 26 de outubro.

O Conselho de Administração da Hypera aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio de 0,2929 reais por ação, totalizando 185,497 milhões de reais de pagamento.

O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade de a Petrobras vender refinarias sem aval no Congresso não foi concluído na véspera e deve continuar nesta quarta. “Esse julgamento é crucial para a Petrobras. Se o STF decidir que a venda das refinarias precisa de aval do Congresso, os planos da estatal para a redução do endividamento serão comprometidos e a obtenção de recursos para o investimento em exploração e produção de petróleo será colocada em xeque”, avaliam analistas da Exame Research.

Dados econômicos

Como toda quinta, hoje serão divulgados os dados semanais de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos – principal indicador de curto prazo sobre o ritmo da recuperação da economia americana. A expectativa é de 850.000 pedidos, abaixo dos 870.000 da semana passada. No Brasil, será divulgado o índice de gerente de compras (PMI, na sigla inglês) industrial medido pelo Markit Economics.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa subiu 1,09% e encerrou em 94.603,38 pontos, enquanto o dólar caiu 0,4% e encerrou sendo negociado a 5,616 reais na venda.