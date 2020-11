No radar: B3, lucro da Cyrela cresce 1.244% e mais 8 balanços

A B3 (B3SA3) apresentou lucro líquido recorrente de 1,14 bilhão de reais entre julho e setembro deste ano, valor 34% maior do que o registrado um ano antes e praticamente em linha com o consenso da Bloomberg, de 1,15 bilhão de reais. A receita líquida avançou 49,6%, para 2,29 bilhões de reais, acima do consenso de 2,04 bilhões de reais.

Adicionalmente, a Bolsa comunicou que manteve a projeção de payout (ou a porcentagem do lucro que é distribuída em dividendos) de 120% a 150% para 2020, assim como a expectativa de captura de 110 milhões de reais por ano em sinergias de despesas resultantes da combinação com a Cetip (Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos). Para alavancagem financeira, a B3 disse que revisou para baixo sua projeção para este ano. A expectativa agora é de um indicador de 1,2 vez dívida líquida/Ebitda recorrente dos últimos 12 meses, frente 1,5 vez anteriormente.

Natura

A Natura (NTCO3) reportou lucro líquido de 377,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, avança de 0,2% na comparação anual. O aumento de 32% na receita líquida (10,42 bilhões de reais), porém, ficou acima do esperado pelo consenso da Bloomberg, de 9,33 bilhões de reais para o período entre julho e setembro deste ano.

Hapvida

A Hapvida (HAPV3) superou estimativas do mercado e reportou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) de 512,2 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, valor 93,8% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior. A previsão de analistas para o Ebitda da empresa era de 460,1 milhões de reais, segundo estimativas compiladas pela Bloomberg. A companhia registrou lucro líquido de 247,8 milhões de reais entre julho e setembro deste ano, alta de 16,7% ante o terceiro trimestre de 2019.

SulAmérica

A SulAmérica (SULA11) tem lucro líquido de 286 milhões de reais no terceiro trimestre, alta anual de 40%. O valor superou o consenso da Bloomberg, que apontava resultado de 269,3 milhões de reais. A receita operacional da companhia chegou a 4,74 bilhões de reais, crescimento de 3,4% frente ao mesmo intervalo do ano passado.

Cyrela

A Cyrela (CYRE3) fecha o terceiro trimestre de 2020 com lucro líquido de 1,4 bilhão de reais, aumento de 1.244,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, o resultado foi abaixo do esperado em relação a receita líquida operacional, que fechou em 586 milhões de reais, enquanto a expectativa do mercado era de um montante de 1,08 bilhão de reais.

EZTec

A EZTec (EZTC3) viu seu lucro líquido aumentar 83% no terceiro trimestre, na comparação anual, para 122 milhões de reais. O número ficou acima do consenso da Bloomberg de 109,7 milhões de reais. A receita líquida avançou 45%, na mesma base de comparação, para 271,6 milhões de reais, levemente abaixo do consenso de 275,8 milhões de reais.

Even

A Even (EVEN3) reportou lucro líquido de 22,0 milhões de reais no terceiro trimestre, avanço de 34% na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita líquida atingiu 434,7 milhões de reais, crescimento de 21% na mesma base de comparação e acima do consenso da Bloomberg de 415,3 milhões de reais.

Light

A Light (LIGT3) registrou lucro líquido de 136 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo líquido de 11,0 milhões de reais um ano antes, mas abaixo do consenso da Bloomberg, de 222,7 milhões de reais. A receita líquida caiu 21% na comparação anual, indo para 2,85 bilhões de reais no período, levemente acima do consenso de 2,85 bilhões de reais.

C&A

A C&A (CEAB3) tem prejuízo líquido de 28,2 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020 frente a um lucro de 19,1 milhões de reais na comparação anual. Em “mesmas lojas”, designação para pontos em operação há mais de 12 meses, a redução nas vendas foi de 13,9% este ano ante alta de 0,8% no mesmo período de 2019. O Ebitda ajustado da companhia foi de 64,7 milhões de reais entre julho e setembro de 2020, o que representa baixa de 67,4% frente ao mesmo intervalo do ano passado.

Eneva

A Eneva (ENEV3) apresentou lucro líquido de 55,6 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, queda de 38% em comparação ao mesmo intervalo de 2019. O Ebitda ajustado, excluindo poços secos, foi de 288,3 milhões de reais, queda de 13,8% frente ao ano anterior. A receita líquida operacional atingiu 562,0 milhões de reais, 34,5% menor do que o registrado no mesmo trimestre de 2019.

