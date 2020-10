Nasdaq fecha em forte alta, e Trump comemora economia

O mercado financeiro norte-americano teve seus três principais índices fechando em alta nesta segunda-feira, 12, que é feriado no Brasil.

O S&P 500 e o Dow Jones subiram pela quarta sessão consecutiva. O S&P 500 subiu 1,6%, enquanto o Dow subiu 0,9%.

Enquanto isso, o Nasdaq teve uma forte alta, de 2,6%. Esse índice reúne as principais companhias de tecnologia do país.

No meio da tarde, enquanto a bolsa de valores dos Estados Unidos ainda não tinha fechado, o presidente Donald Trump comemorou a subida dos índices, que ficaram no positivo durante todo o dia.

Em seu Twitter, Trump exaltou a economia norte-americana, aproveitando para criticar seu adversário nas eleições presidenciais, Joe Biden.

“Mercado de ações pronto para quebrar o recorde de todos os tempos”, escreveu o republicano, em referência ao índice Nasdaq, que está perto da máxima histórica.

“Lembre-se de tudo isso quando você VOTAR. O Joe Sonolento quer quadruplicar seus impostos. Depressão!!! Não deixe isso acontecer! #MAGA”, acrescentou Trump.

Na postagem, o presidente usou um apelido atribuído ao democrata e usou uma hasgtag em referência ao lema “Make America Great Again!”. Em português, “Faça a América Grande de Novo”.

The Economy is about ready to go through the roof. Stock Market ready to break ALL-TIME RECORD. 401k’s incredible. New Jobs Record. Remember all of this when you VOTE. Sleepy Joe wants to quadruple your Taxes. Depression!!! Don’t let it happen! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020