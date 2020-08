Não é só a Empiricus que tem uma Betina, agora a Rico também tem a sua

Não é só a Empiricus que tem uma Betina. Agora, a Rico também tem. A economista Betina Roxo deixou a XP para ocupar o posto de estrategista-chefe da corretora Rico Investimentos – que pertence ao grupo XP – e coordenar o time de análise. Trata-se da primeira mulher a exercer essa função na casa.

O objetivo é tornar o mundo dos investimentos mais acessível e mostrar que é simples e seguro investir – e isso vale para homens e mulheres, é claro. Sucesso nas redes sociais com mais de 75.000 seguidores no Instagram, Betina pretende usar a sua influência para democratizar o acesso aos investimentos e transformar a plataforma da Rico em uma “Netflix financeira” com conteúdo personalizado e de qualidade.

“Eu, por exemplo, não imaginava que poderia falar sobre análise, investimentos e vida pessoal no meu Instagram. Mas a verdade é que nos conectamos mais com as pessoas quando somos nós mesmos. Sendo assim, sem o ‘financês’ e sem perder o senso de humor, melhor ainda, porque aproxima o mercado financeiro da realidade das pessoas”, escreveu a estrategista-chefe, em sua primeira newsletter assinada aos clientes da Rico.



Além da XP, ela passou pela área de análise do HSBC e do Bank of America Merrill Lynch, cobrindo os setores de óleo e gás, mineração, siderurgia, celulose e alimentos e bebidas. Em sua trajetória profissional também tem passagem pela Stone Pagamentos, na área de planejamento estratégico.