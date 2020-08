Microsoft de olho no TikTok; nova CPMF em discussão e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Microsoft confirma negociação com TikTok, acirrando guerra Trump vs. China

O governo americano anunciou que pode anunciar decisão sobre restrições ao TikTok ainda nesta segunda, enquanto Microsoft confirmou conversas para compra

Bolsonaro dá aval para Guedes discutir “nova CPMF” — Maia contesta

Presidente disse que ministro da Economia pode debater com o Congresso a criação de uma nova CPMF, em contrapartida à redução ou extinção de impostos

Novo imposto semelhante à CPMF terá impacto negativo na economia, diz Maia

Presidente da Câmara voltou a criticar o novo imposto analisado pelo governo federal

Para especialistas, é difícil avaliar desoneração para compensar nova CPMF

Tributaristas classificam declarações de Bolsonaro sobre novo imposto sem aumento de carga tributária como uma manobra política

STF julga ação que trata da pandemia da covid-19 entre indígenas

Processo movido por articulação de povos indígenas e partidos de esquerda questiona medidas adotadas pelo governo federal

Síndrome rara que acomete crianças com covid-19 é registrada no Brasil

Pelo menos dois hospitais do Rio de Janeiro trataram crianças com a recém-descrita Síndrome Multissistêmica Inflamatória Pediátrica causada pelo coronavírus

Google aposta em versão “baratinha” do Pixel contra iPhone SE

O novo smartphone Pixel 4A chega ao mercado para ampliar participação do gigante das buscas no segmento de celulares

Com pé no acelerador, Ferrari decidiu “ignorar” a crise do coronavírus

Montadora de carros de luxo italiana conseguiu aumentar produção em meio à pandemia e espera lucrar 1 bilhão de dólares em 2020

FGTS emergencial é pago para os trabalhadores nascidos em junho

O pagamento será realizado por meio de crédito em conta poupança social digital da Caixa

Política e mundo

Rio registra neste domingo menor taxa de isolamento em quatro semanas

Em Botafogo, índice chegou a -9. Para presidente da Sociedade de Infectologia, as fases de reabertura estão sendo feitas de forma precipitada

Como um teste para covid-19 de US$ 175 virou uma conta de US$ 2.479

Nesta semana, uma agência investigativa dos EUA, a ProPublica, denunciou um esquema de inflar preços dos testes contra a covid-19 no Texas

Austrália adota medidas duras em Melbourne para conter avanço da covid-19

Medidas foram anunciadas um dia depois do estado de Victoria registrar 429 casos e 13 mortes provocadas por coronavírus

Bento XVI está em situação “extremamente frágil”, diz imprensa alemã

Segundo um jornal alemão, Bento XVI sofre de uma doença infecciosa que se caracteriza por erupções faciais e episódios de dor intensa, informa o jornal.

Enquanto você desligou…

PicPay troca comando e se prepara para oferecer “de tudo”

Fintech multiplicou o número de clientes na pandemia do novo coronavírus, mas enfrenta mercado competitivo com WhatsApp e nova plataforma PIX

Heineken, Neon e mais 33 empresas com vagas de estágio e trainee

Confira a seleção de oportunidades para o começo da carreira, com vagas para estudantes e recém-formados de várias áreas

5 negócios que conquistaram um novo tipo de cliente em meio à pandemia

A crise sanitária mudou radicalmente o cotidiano das pessoas. Demandas pouco exploradas ganharam força. Empresas abriram mercados com atitudes inovadoras

32 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Como é ver o mesmo pôr do Sol em Marte e na Terra? Veja foto

Novas fotos divulgadas pela agência espacial Nasa mostram que fenômeno tem cores diferentes nos planetas

Agenda

Nesta segunda-feira (3), o Banco Central vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Nos EUA, o Fed libera os dados da produção industrial americana (PMI) no mês de julho, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Se alguém não se sente agradecido pelo que tem, ele provavelmente nunca será agradecido pelo que conseguir” — Frank A. Clark.