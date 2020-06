Mercado mira a covid-19 nos EUA; bares reabrem em SP? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

O novo foco dos investidores: EUA tem dia com recorde de novos casos

País mais atingido pelo coronavírus tem mais de 45.000 novos casos em 24h no momento em que reabre a economia

Polêmico, projeto das fake news deve ser votado no Senado nesta quinta

Texto cria um manual de boas maneiras para empresas e internautas, mas vem sendo criticado pela rapidez na tramitação e pouco debate

Lava Jato faz operação contra fraudes na Eletronuclear

A operação mira contratos fraudulentos e pagamentos de propina e é a quinta já realizada

TCU aponta falhas no combate do governo federal à covid-19

Relatório do TCU destaca a falta de critérios técnicos na adoção de políticas e a saída de dois ministros durante a maior pandemia do século

Bares e restaurantes devem reabrir em SP a partir de segunda, diz Covas

Estabelecimentos só poderão funcionar por seis horas por dia, recebendo 40% da capacidade de público. Reabertura depende do aval do governo estadual

Hospitais de campanha do Rio apresentam sinais de deterioração

Comissão da Alerj reprovou sete unidades — uma delas, em Friburgo, tem até goteira no que seria o CTI

OAB abre processo administrativo para apurar conduta de Wassef

Atuação de defensor foi questionada desde que Fabrício Queiroz foi preso em seu imóvel. Advogado pode sofrer advertência, suspensão e até exclusão

Atormentado por crises perpétuas, real não encontra respiro

Moeda brasileira foi afetada por uma série interminável de escândalos políticos, aumento dos níveis de endividamento e nível de carry baixo

Rússia vota reforma que pode manter Putin no poder até 2036

Referendo sobre as emendas constitucionais pode abrir caminho para o líder russo ficar no poder até 2036

Disney adia reabertura na Califórnia por aumento de casos de covid-19

A reabertura dos parques estava prevista para a metade de julho. A Califórnia registrou 7.149 novos casos de covid-19 nesta terça; total supera 190 mil

Afya busca aquisições em tecnologia para ser loja de tudo da medicina

Empresa de educação superior aposta em formação continuada e serviços médicos com auxílio da tecnologia para crescer além da graduação

Política e mundo

Brasil tem 1.103 mortes por covid-19 em 24h; total é 53.874, diz consórcio

País é o que mais confirmou óbitos no período de um dia em todo o mundo. Casos já passam de 1,19 milhão

Entenda a importância das novas regras do saneamento

Nova lei deve aumentar participação da iniciativa privada no setor, contribuindo para a universalização do serviço

Prefeitura do Rio recua e não tem mais prazo para retomar aulas

Motivo seria a falta de protocolo de segurança para escolas e creches em meio a um aumento do risco de contágio da covid-19 no Rio

Câmara aumenta para 10 anos validade de CNH para motoristas profissionais

A proposta cria uma graduação sobre os pontos acumulados por multas, até que haja a suspensão do documento

Torre Eiffel reabre após três meses fechada por causa da pandemia

O fechamento do ponto turístico, no período mais longo desde Segunda Guerra Mundial, provocou perdas de nove milhões de euros por mês

Enquanto você desligou…

Exame Academy lança curso prático em inovação

Parceria com a Ace Startups é o terceiro curso da nova escola de negócios da Exame

Ambev investe em startup para ajudar na reabertura de bares e restaurantes

Empresa de bebidas vai utilizar o aplicativo Get In para digitalizar a operação de pequenas e médias empresas

Se te fizer bem, pode ficar de pijama no home office (menos em reuniões)

Em reuniões por vídeo, todas as gerações preferem roupas mais sérias. E o fundo que aparece durante a ligação também conta muito

Construtora Inter avalia fazer oferta de ações

Listada há pouco mais de dois anos no Bovespa Mais, segmento de acesso da bolsa paulista, a construtora tem sede em Minas Gerais

Engie Brasil Energia lucra R$ 512 mi no 1° trim., queda de 9,5%

A empresa do grupo francês Engie reportou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,33 bilhão de reais no primeiro trimestre

Empresas de saneamento podem subir mais de 50% na bolsa com privatizações

Novo marco do saneamento pode ser o gatilho que precisava para desestatizações no setor

Governo italiano aprova garantia para empréstimo de 6,3 bi de euros à Fiat

O empréstimo, concedido pelo banco italiano Intesa Sanpaolo, será garantido em cerca de 80% pela Sace, agência italiana de crédito para a exportação

LIVE

18h – Topos, fundos e fundamento

Com Lucas Claro e Bruno Lima, da Exame Research, compartilham dicas para você investir melhor seu dinheiro.

Clique aqui para assistir

Agenda

Nesta quinta-feira (25), será divuçgado o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

“Não perca muito tempo analisando demais todas as suas decisões. Apenas faça aquilo que você quer fazer e veja se vai funcionar ou não.” – Ben Silbermann