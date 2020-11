Mercado de olho em Biden; nova fintech do iFood e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (9) para começar o dia bem informado:

No radar: reação a Biden, estreia da Enjoei na B3 e resultado do Magalu

Índices futuros nos EUA sobem antes da abertura dos mercados, sinalizando uma reação inicial positiva à vitória do democrata nas eleições

Vacina da Pfizer é 90% eficaz contra covid-19 e pode ficar pronta em 2020

Segundo a companhia, a vacina experimental se mostrou mais do que 90% eficaz nos voluntários que tomaram as duas doses

Dono da JJ Invest é preso acusado de sumir com R$170 mi de investidores

Jonas Jaimovick foi preso nesta segunda, acusado de fraude que lesou investidores em R$ 170 milhões. Entre as vítimas está o ex-jogador de futebol Zico

Fundador do iFood aposta em fintech com conta em dólar para brasileiros

Nomad Global, comandada por Patrick Sigrist, Marcos Nader e Eduardo Haber, pretende ser um hub de serviços financeiros no exterior para brasileiros

Biden anuncia força-tarefa contra covid-19 após aumento de casos nos EUA

A força-tarefa do coronavírus será encarregada de desenvolver um plano para conter a doença assim que Biden assumir a presidência dos EUA em janeiro

Aliados de Bolsonaro defendem discurso menos radical após derrota de Trump

Conselheiros de Bolsonaro destacam que medidas de aporte financeiro, como auxílio emergencial, não garantiriam reeleição

Vitória de Biden pode prejudicar 3 setores da bolsa e beneficiar 1

Democrata acumula críticas a empresas de tecnologia e é considerado uma ameaça à indústria do petróleo

Mercados emergentes estarão no ponto ideal com dolár fraco, diz JP Morgan

A dívida de países em desenvolvimento será beneficiada se Joe Biden vencer a presidência

Façam a América chata de novo, e arrumem o sistema eleitoral antiquado

A eleição presidencial de 2020 expôs falhas estruturais que marcam o sistema eleitoral americano como um dos mais fracos entre as democracias desenvolvidas

Eleições 2020: candidatos se preparam para reta final das campanhas

São 520.758 candidatos a prefeitos e vereadores em todo o país. Por causa da pandemia, há novas regras de segurança para a votação no dia 15 de novembro

Vagas, cursos e palestras: Começa evento de graça para início de carreira

Com 8 mil vagas e mais de 100 palestras, feira gratuita Expo CIEE virtual vai até sexta-feira e reúne todos as ferramentas para guiar sua carreira

Novos PlayStation e Xbox chegam esta semana, em bom ano para os games

Nova geração de consoles deve trazer ainda mais gás a um setor bilionário que cresceu durante a pandemia

Xbox Series: a ambição da Microsoft com lançamento de console mais barato

Em entrevista à EXAME, a empresa diz que a estratégia inédita de trazer duas versões do produto visa ampliar o acesso do consumidor no mercado brasileiro

Política e mundo

Justiça dá prazo de três dias para restabelecimento da energia no Amapá

Amapá vive estado de alerta com apagões. Este domingo marca o sexto dia sem energia em grande parte do estado

Apagão no Amapá: Alcolumbre quer investigação e que Aneel casse concessão

O Ministério de Minas e Energia informou que 76% do fornecimento foi restabelecido, mas a população relata instabilidade na entrega de energia

EXAME/IDEIA: 43% acham que a pandemia ainda está grave, mas sob controle

População e autoridades de saúde estão preocupadas com uma possível segunda onda no Brasil, como está acontecendo na Europa

Coronavírus ultrapassa a marca de 50 milhões de casos no mundo

Segunda onda do vírus SARS-CoV-2 acelerou o aumento do número de novos casos da doença que já fez mais 1,2 milhão de vítimas no mundo

Agenda

Nesta segunda-feira (9), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

O Copom divulga o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Na China, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

