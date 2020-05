Megaferiado em SP deu certo?; Crédito para PMEs e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Brasil navega sem enxergar o que vai acontecer, diz Teich sobre covid-19

Em entrevista, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, falou sobre a falta de alinhamento com o presidente e se mostrou a favor de um isolamento mais seletivo

No Brasil, só um em cada três pacientes graves de covid-19 sobrevive

A mortalidade dos pacientes com covid-19 entubados é de 66% no Brasil, percentual muito alto quando comparado aos internacionais

Megaferiado em São Paulo entra no último dia. Funcionou?

Mudanças no calendário de folgas para deter a pandemia do coronavírus também são adotadas em Sergipe, Ceará e Bahia

Bolsa lança “Opção de Copom”: investidor ganha se acertar decisão do BC

Novo contrato começa a ser negociado hoje pelo valor fixo de 10 mil reais, disponível para todo mercado, incluindo pessoa física

Instituto do governo do Rio estuda soro contra novo coronavírus

A ideia é criar um soro hiperimune, como os usados contra a raiva ou contra os venenos de animais peçonhentos, feitos a partir do plasma de cavalos

Governo regulamenta recursos para micro e pequenas empresas

Tesouro irá destinar 15,9 bilhões de reais em garantias para estimular oferta de crédito em meio à pandemia do coronavírus

No resultado do Magalu, e-commerce será capaz de suprir as lojas físicas?

Com metade do faturamento anterior perdido nas lojas fechadas, a pandemia será a hora de testar a transformação digital pelo qual o Magalu vinha passando

Feriado nos Estados Unidos é um teste para flexibilização do isolamento

Autoridades estão preocupadas que a lotação de praias no feriado possa levar a uma segunda onda da epidemia do novo coronavírus

PIB da Alemanha tem queda de 2,2% no 1º trimestre e entra em recessão

A queda da economia alemã é a maior registrada desde o primeiro trimestre de 2009

Política e mundo

Com 653 mortes por covid-19 em 24 horas, Brasil chega a 22.666 óbitos

O Brasil tem 363.211 casos confirmados. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 24

Bolsonaro cumprimenta participantes aglomerados em ato de apoio a governo

Bolsonaro, sem máscara, posou para fotografias e cumprimentou algumas pessoas, provocando aglomerações

Taxa de isolamento sobe para 51% no Estado de São Paulo e 53% na capital

A cidade do Estado com maior taxa de isolamento é São Sebastião, no litoral, com 65%

Toffoli pode se juntar a Alcolumbre na lista de autoridades infectadas

Presidente do STF pode ser a mais nova vítima a se juntar à lista de autoridades infectadas pelo coronavírus

Governo confirma 4ª parcela do auxílio emergencial e diz que pode haver 5ª

Presidente Jair Bolsonaro disse ter conversado com Paulo Guedes sobre assunto, mas ressaltou que valores não estão definidos

Os seis momentos essenciais da reunião com Bolsonaro e Moro

O vídeo e a transcrição da reunião ministerial do dia 22 de abril foram divulgados hoje na íntegra pelo ministro Celso de Mello

Secretário que formulou medidas contra covid-19 deixa Ministério da Saúde

Oliveira havia pedido demissão do cargo em 15 de abril, mas permaneceu na função a pedido de Luiz Henrique Mandetta

EUA anunciam proibição de entrada de viajantes vindos do Brasil

Segundo comunicado, a ação vai garantir que estrangeiros no Brasil não se tornem fonte adicional de infecções de coronavírus



China alerta para “nova Guerra Fria” com os EUA por pandemia

Trump acusou repetidamente as autoridades chinesas de terem demorado para comunicar dados cruciais sobre a gravidade da doença

Kim reaparece e Coreia do Norte anuncia reforço em arsenal nuclear

Após quase três semanas recluso, presidente Kim Jong Un participa de reunião que debateu novas medidas para fortalecer a “dissuasão nuclear” do país

Boris Johnson mantém conselheiro que rompeu confinamento

O conselheiro do primeiro-ministro britânico viajou no final de março com a esposa que apresentava sintomas de covid-19

Itália abre piscinas e ginásios em nova fase de desconfinamento

Uma semana após a reabertura de bares e restaurantes, a Itália anunciou a abertura de piscinas e academias

Japão retira estado de emergência por coronavírus de Tóquio e outras áreas

Japão registra cerca de 16,6 mil infecções por coronavírus e 850 mortes

Covid-19 coloca sistema de saúde chileno perto do limite, diz presidente

Nas últimas 24 horas foram registrados 3.709 novos casos e 45 mortes no Chile por coronavírus

Enquanto você desligou…

Sinais de eficácia de vacina contra coronavírus podem vir no 2º semestre

Chefe da aliança de vacinas GAVI prevê longo caminho até vacina estar disponível. E defende que agentes de saúde deveriam ser imunizados primeiro

BNDES estima ficar com até 25% do financiamento que socorre setor elétrico

A expectativa do sindicato de bancos coordenado pelo BNDES é liberar os recursos na segunda quinzena de junho, disse a fonte

CSN conclui negociação de vencimento de dívida de R$ 1,4 bilhão com BB

A Companhia Siderúrgica Nacional não informou as condições da renegociação com o Banco do Brasil

Depois do petróleo, preço negativo pode chegar ao gás

Mercados de gás europeus também podem entrar no vermelho após uma forte queda na demanda e estoques em alta terem pressionado as cotações

Com 80% das lojas fechadas, Renner vê margem sob pressão no 2º trimestre

Na noite de quinta-feira, a varejista divulgou queda de 94% no lucro líquido do primeiro trimestre

Agenda

Nesta segunda-feira (25), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

