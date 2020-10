Maia e Guedes em paz; a luta dos bancos na bolsa e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Maia pede desculpas a Guedes e fala em retomar união por reformas

O presidente da Câmara e o ministro da Economia se encontraram na noite de ontem para fazer as “pazes” e defenderam o teto de gastos

Nobel de Física vai para pesquisadores de buraco negro e segredos da Via Láctea

Láurea será dividida entre cientista que analisou buracos negros e dupla que investigou um objeto supermaciço no centro do universo.

Bancos leiloam 200 imóveis com descontos de até 77%

Os lances inicias variam entre 11 mil reais e 32 milhões de reais

Caixa: convidado por Mattar, presidente do conselho renuncia

Conselheiro assumiu convidado pelo ex-secretario para aproximar governança às recomendações da OCDE

Brasil precisa de reforma tributária e acordo com UE, diz FMI

Organização também apontou a importância de acelerar o ritmo das novas concessões e privatizações

Relatórios de bancos já veem maior risco de agravamento da crise fiscal

Segundo o Estadão, a criação de novos gastos sem revisão das despesas pode tornar ainda mais difícil a tarefa do governo de financiar seu déficit

Política e mundo

Empresas burlam regras eleitorais e mantêm disparos em massa no WhatsApp

Segundo informações da Folha de S. Paulo, indústria de mensagens eleitorais por WhatsApp segue operando um ano após TSE vetar prática

Congresso instala comissão que vai analisar orçamento de 2021

Parlamentares vão analisar o projeto enviado pelo governo que prevê rombo de 233 bilhões em 2021. Programa Renda Cidadã também deve entrar na pauta

Porta-voz e funcionários da Casa Branca são diagnosticados com covid

Presidente Donald Trump deixou o hospital Walter Reed na noite desta segunda-feira, após receber alta



Estudo do governo aponta que pobres pagarão menos imposto

Brasileiros que ganham acima de R$ 5 mil por pessoa devem ter o maior aumento relativo da tributação

Enquanto você desligou…

Havan e Luciano Hang são aconselhados por bancos a adiar IPO de R$ 100 bi

Rede catarinense de varejo tinha planos de estrear na bolsa com maior oferta do ano, mas enfrenta mercado em condições adversas

Ministério da Agricultura confirma caso de peste suína no Piauí

O caso ocorreu no município de Parnaíba, em criatório de suínos para subsistência

Agenda

Nesta terça-feira (6), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

“Há apenas uma maneira de evitar críticas: não faça nada, não diga nada, e não seja nada” – Aristóteles.