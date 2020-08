Maia defende imprensa; Putin e EUA em “guerra” e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Maia defende imprensa e pede que Bolsonaro volte a ser “moderado”

Neste domingo, Bolsonaro atacou um repórter do jornal O Globo, que o questionou sobre depósitos que Fabrício Queiroz fez à primeira-dama Michele

Guerra da vacina: Trump planeja acelerar, Putin inicia teste em 40 mil

A Sputnik 5, vacina russa contra a covid-19, vem sendo criticada pela comunidade científica internacional pela sua acelerada fase de testes e pesquisas

Polícia conclui que deputada Flordelis é mandante da morte de marido

Polícia e Ministério Público cumprem nove mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra 11 envolvidos no crime

Ataque deixa 10 mortos e dezenas de feridos nas Filipinas

Ataque na Filipinas aconteceu em Jolo, capital da província de maioria muçulmana de Sulu

O preço dos remédios em hospitais subiu 16% na pandemia. Quem paga?

Alta foi a maior ao menos desde 2015, segundo novo índice elaborado pela Fipe e pela Bionexo. Remédios são cerca de um terço da conta dos hospitais

Mourão debate com empresários um futuro verde à Zona Franca de Manaus

Encontro virtual nesta segunda reúne vice-presidente e lideranças do Amazonas. Na pauta: como incluir a sustentabilidade no polo industrial

Marisa: Resultados do segundo trimestre vão mostrar o tamanho do tombo

Desde que a pandemia começou, a companhia buscou renegociar contratos e reforçou sua operação online; o resultado desses esforços será divulgado hoje

FGTS emergencial é pago para os trabalhadores nascidos em agosto

O pagamento será realizado por meio de crédito em conta poupança social digital da Caixa

Política e mundo

“Vontade de encher sua boca de porrada”, diz Bolsonaro a repórter

Bolsonaro foi questionado pelo jornalista sobre repasses de R$ 89 mil feitos por Fabrício Queiroz à primeira-dama Michelle Bolsonaro

Republicanos iniciam convenção em busca de uma virada para Trump

Em desvantagem nas pesquisas, o presidente terá sua candidatura formalizada em evento com número reduzido de participantes devido à pandemia

Enquanto você desligou…

Recordes do S&P 500 trazem de volta debate sobre correção do mercado

O índice está mais de 50% acima de seu ponto mais baixo do ano, retomando o debate sobre a possível correção nos preços das ações

PSG cresceu 900% para igualar Bayern: quem leva em campo?

O PSG mostra em campo o crescimento de 900% em marketing em uma década. O Bayern prova o sucesso do modelo de clube-empresa mais elogiado do mundo

Agenda

Nesta segunda-feira (24), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

“Quanto maior o artista, maior a dúvida. Confiança grande demais é algo destinados aos menos talentosos como um prêmio de consolação” – Robert Hughes.