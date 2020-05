Lockdown em São Paulo?; a divisão no Ibovespa e tudo para ler hoje

As quentes do dia

A divisão do Ibovespa: otimismo externo vs. incerteza interna

As negociações na bolsa serão puxadas pelos dados de relacionados à pandemia do coronavírus, ou pela crise política em Brasília?

São Paulo passa China em mortes, e Doria diz que pode decretar lockdown

Estado tem quase 4.700 mortes por coronavírus, e sistema de saúde está perto do colapso na capital

Novo capítulo da novela Bolsonaro/PF: Mello assiste vídeo de reunião

O decano do STF, Celso de Mello, decide nesta segunda-feira sobre a divulgação do vídeo de reunião ministerial

Caixa inicia pagamento da segunda parcela do auxílio de R$ 600

Os primeiros que recebem o benefício do auxílio emergencial são os beneficiários do Bolsa Família

Com Uber, WeWork e coronavírus, Softbank tem pior prejuízo da história

O Softbank reportou 13 bilhões de dólares em prejuízo operacional, o maior de sua história e puxado por perdas de 18 bilhões de dólares no Vision Fund

PIB dos EUA encolherá “facilmente” de 20% a 30%, diz presidente do Fed

Powell afirmou que a economia dos Estados Unidos deve voltar a crescer no segundo semestre, mas “levará tempo” para voltar aos níveis anteriores à pandemia

Itália e Irlanda retomam as atividades após meses em quarentena

Parte do comércio volta a reabrir nos dois países a partir desta segunda-feira após paralisação por pandemia do coronavírus

Vírus aprofunda divisão entre norte rico e sul pobre da UE

O diferente destino das duas metades da união monetária reacende o antigo debate sobre se a Itália pode manter a moeda

Todos contaminados por covid-19? O risco da imunidade de rebanho

A estratégia funciona para fazer o vírus parar de circular, mas ao custo de vidas e do colapso do sistema de saúde brasileiro

Descoberta sobre microrganismos abre caminho para achar vida fora da Terra

Os pesquisadores do CNPEM, em Campinas, criaram imagens 3D de formas de vida de quase 2 bilhões de anos atrás

Política e Mundo

Brasil tem 485 mortes por covid-19 em 24h e 7.938 novos casos

Segundo o Ministério da Saúde, em um dia foram mais 7.938 testes positivos; doença já fez 16.118 vítimas no país

Bolsonaro vai a manifestação de apoiadores em frente ao Planalto

Ao lado de ministros, presidente diz que o país vai se recuperar da crise provocada pelo novo coronavírus

Coronavírus: em 15 dias sistema de saúde em São Paulo pode colapsar

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já é de 90%, enquanto em enfermarias é de 76%.

São Paulo retoma rodízio normal e tenta antecipar feriados

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, retomou o esquema tradicional de rodízio na cidade, que passa a valer a partir da segunda-feira, 18

Secretário da Saúde do RJ deixa o cargo em meio a escândalo, dizem fontes

Em meio a pandemia do coronavírus, denúncias resultaram em operações da polícia e do Ministério Público para combater irregularidades

83% dos professores não se sentem preparados para ensinar online

Antes da pandemia do novo coronavírus, quase 90% deles nunca tinha tido experiência com o ensino à distância, revela pesquisa do Instituto Península

Troca de ministro é normal e bom ambiente depende de reformas, diz Guedes

Para ministro da Economia, “rumo” do governo é mais importante que o nome que ocupa um ministério

Após saída de Teich, ministério diz que vai ampliar uso de cloroquina

Presidente Jair Bolsonaro já havia dito que o governo mudaria o protocolo para prescrição massiva da cloroquina para quem contraiu covid-19

Bloomberg considera grandes gastos em apoio a Biden, diz CNBC

Ex-vice-presidente Biden é o provável candidato democrata que enfrentará o presidente dos EUA, Donald Trump, que tenta a reeleição, em novembro

6 países que voltaram atrás e recolocaram medidas de quarentena

China, Coreia do Sul e Alemanha viram aumentos de casos em alguma regiões após reabertura dos comércios

Enquanto você desligou

Rappi, Porto Seguro e mais 32 empresas contratam estagiários e trainees

O programa de estágio da Danone será 100% online e aceita estudantes de qualquer curso

Moody’s mantém rating do Brasil em “Ba2” e perspectiva estável

Decisão da Moody’s ocorre em meio à deterioração das expectativas para a economia, para a política fiscal e do cenário político

Ministro argentino diz que continua em diálogo com credores

Martín Guzmán lembrou que país já fez oferta para reestruturar dívida, até agora não aceita pelos credores privados

Empréstimos do BNDES caem no 1º trimestre devido à pandemia

Empréstimos para indústria somaram 1,3 bilhão de reais, queda de 50% ano a ano

Autoridades dos EUA preparam ação antitruste contra a Google

No ano passado, o Departamento de Justiça americano disse estar investigando se Google abusou do seu poder no ambiente virtual

Com impacto da covid-19, Latam Airlines vai dispensar 1.400 funcionários

A maior companhia aérea da América Latina confirmou as demissões e disse que o número representa cerca de 3% da força de trabalho da empresa

Agenda

Nesta segunda-feira, o noticiário econômico no Brasil será voltado para a divulgação do Boletim Focus, pesquisa do Banco Central com agentes do mercado financeiro que mostra as expectativas para a economia brasileira.