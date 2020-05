Latam pede recuperação nos EUA; PF na casa de Witzel e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (26) para começar o dia bem informado:

Latam pede recuperação nos EUA e reforça dificuldade das aéreas

Companhia afirmou que estava “saudável” antes da pandemia, e anunciou aporte de 900 milhões de dólares de seus investidores

Bolsa de NY reabre pregão com máscaras e otimismo com fim do isolamento

Desde 23 de março, quando pregão foi fechado ao público, o Dow Jones já subiu 31,6%. Nova York teve 200 mil casos e 20 mil mortes por coronavírus

Congresso vota MP que libera recursos para desabrigados

Valor de 892 milhões de reais, caso seja aprovado, deverá ser destinado para famílias atingidas pelas chuvas do início do ano em três estados

PF faz operação na residência oficial do governador Wilson Witzel

Pelo menos quatro carros estão em frente à moradia desde o início da manhã desta terça-feira (26)

Governador do DF passa por cirurgia de urgência em Brasília

O governador Ibaneis Rocha deu entrada em um hospital particular de Brasília nesta segunda (25) com quadro de dor abdominal aguda

Pará tem ruas cheias após fim de bloqueio por coronavírus

Em Belém, ruas, feiras, mercados, o centro comercial e as periferias da cidade ficaram lotados no primeiro dia após o fim do lockdown

Clube TAG divulga editoras e livrarias na pandemia: “Muitas vão falir”

Clube do livro vê interesse pela leitura aumentar e cria parcerias com pequenas editoras; setor vive crise com queda de 47% nas vendas

Economia global depende mais do que nunca de descoberta de vacina

Diante do surto de coronavírus, consumidores permanecerão ansiosos e empresas deverão seguir medidas rígidas de restrição

Na Alemanha, governo estuda novo pacote de estímulo econômico

Merkel se reúne hoje com líderes dos partidos da coalização do governo para discutir novas medidas para combater a recessão causada pela pandemia

Senado convoca ministro da Educação por fala em reunião ministerial

No vídeo, Abraham Weintraub aparece dizendo que magistrados do Supremo Tribunal Federal deveriam ser presos

Estados Unidos antecipam para terça-feira restrição de viagens do Brasil

Em seu anúncio original no domingo, a Casa Branca disse que as restrições pelo coronavírus entrariam em vigor apenas em 28 de maio

Ataque a instituições nos levou a 2 ditaduras, diz Barroso em posse no TSE

Ministro fez crítica indireta ao presidente Jair Bolsonaro e afirma que é preciso “armar o povo com educação, cultura e ciência”

Surto de covid-19 controlado no Japão sem isolamento intriga especialistas

O país conseguiu o objetivo ignorando em grande medida o manual padrão de outras nações

Descrito como antivírus, app para Android roubava dados dos usuários

Malware chamado de Defensor ID foi retirado da Play Store no dia 19 de maio

Cruzeiros se adaptam para primeiras viagens na era pós-covid

Medições de temperatura, uso de máscaras, exclusão de bufês self-service e a navegação mais próxima do porto de origem estão entre as mudanças do setor

Magazine Luiza tem prejuízo de R$ 8 mi no 1º tri, mas receita avança 20%

A varejista teve forte aceleração das vendas desde abril, com o comércio eletrônico crescendo fortemente e compensando o fechamento de lojas físicas

Vitreo lança carteira de fundos imobiliários em estreia como corretora

Expectativa é captar R$ 100 milhões com a carteira administrada. Próximos passos serão lançar home broker e oferecer fundos de terceiros para investidores

Economia quer pegar empréstimo internacional de US$ 4 bilhões para crise

Pela cotação do câmbio desta segunda-feira, os recursos para pegar o empréstimo correspondem a aproximadamente 21,9 bilhões de reais

Nesta terça-feira (26), ,os Estados Unidos, a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e de Confiança do Consumidor, que mostram a confiança dos consumidores na atividade econômica do país. Ainda saem os números referentes às vendas de Casas Existentes, que mede o número anualizado de edifícios residenciais existentes, que foram vendidos durante o mês anterior.

