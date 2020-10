Lançamento do iPhone 12; suspensão de teste de vacina e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

O que esperar do novo iPhone 12? Lançamento é nesta terça

Apple anuncia novos iPhone 12 nesta terça, com poucos detalhes ainda conhecidos e muita expectativa.

Johnson & Johnson suspende testes de vacina contra covid-19

O teste da vacina da Johnson & Johnson, que está na última fase e conta com 60.000 pacientes, foi suspenso depois que um voluntário ficou doente

No radar: FMI, Grupo Mateus, JPMorgan, Citi e os resultados trimestrais

FMI divulga projeções atualizadas para a economia global, enquanto bancos devem informar resultados melhores que o esperado

Celso de Mello se aposenta sem ter ainda um substituto confirmado no STF

Aos 74 anos, magistrado deixa o STF nesta terça; sabatina no Senado do desembargador Kassio Nunes, indicado por Bolsonaro, será no dia 21

De volta à campanha, Trump diz que se sente “poderoso” após covid-19

Em comício na Flórida, Trump afirmou que se sentia bem o suficiente para beijar pessoas na plateia. Este foi seu 1º evento desde que contraiu a covid-19

Exportações e importações da China registram forte alta em setembro

Em setembro, as exportações apresentaram uma expansão anual de 9,9% e as importações registraram uma alta anual de 13,2%

Política e mundo

Disputa territorial entre Israel e Líbano pode chegar ao fim nesta semana

Países vizinhos, tecnicamente em guerra, discutem fronteiras marítimas em meio ao interesse de ambos em atrair investimentos de petroleiras para a região

Kim Jong-un chora ao pedir perdão por fracasso

O gesto raro de emoção de Kim Jong-un, que ocorreu durante um desfile militar, foi mais um sinal da crescente pressão sobre o seu regime, dizem analistas

Cidade na China realiza três milhões de testes de covid-19 em dois dias

Autoridades do Qingdao querem que em cinco dias todos os habitantes da cidade sejam submetidos ao teste da covid-19

Mineiros soterrados no Chile: após 10 anos, o que mudou na mineração?

O resgate de 33 trabalhadores na mina de San Jose completa uma década nesta terça-feira e evidencia como tragédias no setor ainda deixam questionamentos

Enquanto você desligou…

25 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Pagar dívida ou comprar carro? Estudo aponta razões de crédito na pandemia

Percentual de brasileiros que nunca tomaram empréstimos caiu em diferentes estratos da pirâmide de renda, aponta pesquisa do Banco PAN

Veja os bairros mais caros e baratos para alugar um imóvel em São Paulo

Levantamento do Imovelweb apontou que o preço médio do aluguel em setembro foi de R$ 2 mil

SUVs mais vendidos 2020: os modelos que podem tirar a liderança da Jeep

Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker não são os únicos que ameaçam o reinado de anos da marca americana no segmento de utilitários esportivos

Agenda

Nesta terça, os Estados Unidos vão divulgar o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Frase do dia

“Não perca tempo batendo na parede, esperando transformá-lo em uma porta” — Coco Chanel