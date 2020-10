IRB Brasil conclui emissão de R$597,4 milhões em debêntures

O IRB Brasil RE informou que, nesta quinta-feira, ocorreu liquidação de emissão de debêntures, que terá os recursos utilizados para reenquadrar a companhia aos critérios definidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), para a cobertura de suas provisões técnicas e da margem adicional de liquidez regulatória, bem como para fortalecer a estrutura de capital.

A emissão é composta por 597.439 debêntures, sendo que, foram emitidas 450.439 debêntures da 1ª Série, com vencimento em outubro de 2023; e 147.000 da 2ª Série, com prazo até outubro de 2026; no montante total de 597,439 milhões de reais.