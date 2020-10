IPO do BTS sobe 90%; mercado de olho na 2ª onda e tudo para ler hoje

As quentes do dia

No radar: IBC-Br, Saraiva, Cury e o que mais move o mercado nesta quinta

Sinalização de que pacote de estímulo americano deve ficar só para depois das eleições presidenciais derruba bolsas globais

BTS faz IPO com alta de 90% e rende US$ 100 mi a cada músico

Gravadora da banda fez IPO em Seul e levou para as ações a euforia dos fãs do maior fenômeno musical do país

CSN dá início à temporada de balanços do começo da reabertura no Brasil

Siderúrgica deve ter registrado um aumento de 31,5% nas vendas no período de julho a setembro, segundo analistas

BlackRock vê espaço para rotação de ações em novo momento das bolsas

Ações de empresas de tecnologia, que dispararam com a demanda maior em meio à quarentena, devem ter performance mais fraca

Tempo para ter estabilidade vai variar entre carreiras, diz Guedes

A declaração de Guedes diverge da informação apresentada pela equipe econômica, na qual os servidores deveriam aguardar três anos até ganharem estabilidade

Preço de novos aluguéis no país caem pelo quarto mês consecutivo

Preço médio do aluguel, contudo, fica acima da inflação registrada no ano, aponta o índice FipeZap

Líderes da União Europeia discutem Brexit e avanço da covid nesta quinta

Conselho Europeu, fórum deliberativo do bloco econômico, começa nesta quinta em Bruxelas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson deve participar

Não, a Apple não acabou com o carregador para salvar o planeta; entenda

Iniciativa de não enviar carregadores para reduzir emissões de carbono é contraditória com outros produtos, que frequentemente demandam adaptadores.

Mais do que ciência: a gestão do Vonau Flash, patente milionária da USP

Patente criada por Humberto Ferraz em parceria com a Biolab é a mais lucrativa para a USP. E pode ser um diferencial às universidades

Comida sintética, 5G, pessoas criadas em computador: o futuro de Amy Webb

Em entrevista exclusiva à EXAME, futurista americana aponta os rumos da tecnologia para os próximos anos: biologia sintética e 5G estão na mira

Política e Mundo

PF encontra R$30 mil na cueca de vice-líder do governo Bolsonaro

Chico Rodrigues é investigado por desvios de recursos destinados ao combate da pandemia. PF encontrou cerca de R$ 100 mil na casa do senador

Bruno Covas avaliza projeto de renda básica emergencial de Suplicy

Projeto garante auxílio emergencial de R$ 100 por três meses para beneficiários Bolsa Família, trabalhadores informais e outros prejudicados pela pandemia

Juiz nega afastar Salles por “desestruturação da política ambiental”

Ação foi movida após declaração do ministro, que defendeu que o governo deveria “aproveitar” a pandemia do novo coronavírus para ir “passando a boiada”

Eleições americanas: Biden está 11 pontos à frente de Trump, diz pesquisa

Pesquisa do Wall Street Journal com NBC News mostra Biden com 53% da intenção de votos. Na pesquisa anterior, Trump estava 14 pontos atrás de Biden

Revista Nature ataca Trump e anuncia apoio a Biden

A Nature já expressou seu apoio a um candidato presidencial em 2012, Barack Obama, e em 2016, apoiando Hillary Clinton

Enquanto você desligou

Companhia aérea da Itapemirim já recebeu 10 mil currículos para 600 vagas

Além de oportunidades para pilotos e comissários, confira as vagas abertas na futura companhia aérea e como se candidatar

Sob críticas, Google prepara evento de última hora focado em seu buscador

Empresa fará uma apresentação para mostrar novidades de seu serviço de buscas. Companhia é criticada pelo combate às fake news

Coursera, de ensino online, lança ferramentas gratuitas para universidades

A empresa recebeu um aporte de US$ 120 milhões em junho; com o dinheiro, investe em novos recursos para apoiar instituições de ensino do Brasil e do mundo

Gestora de Lemann compra mais de R$ 300 milhões em ações da Hidrovias

Companhia de logística estreou na bolsa em setembro em oferta de 3,443 bilhões de reais

MMX, de Eike Batista, despenca 50% depois de entrar no alvo do mercado

Especialistas falam sobre movimento especulativo e alertam para práticas do empresário, condenado por manipulação de mercado

Agenda

Os agentes econômicos nesta quinta-feira voltarão suas atenções para dados dos Estados Unidos. O Federal Reserve, a instituição que é equivalente ao Banco Central deve divulgar o Índice de Atividade Industrial no distrito de Filadélfia. Além disso, também serão conhecidos dados sobre os estoques de petróleo no país e o número de pessoas que pediam seguro-desemprego na última semana. Esses dados demonstram como anda a saúde do mercado de trabalho.

Já na Zona do Euro, é aguardado o discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

