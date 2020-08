IPO de fintech do Alibaba é novo capítulo em morde-assopra de China e EUA

No mesmo dia em que Donald Trump volta ao palco para ser (de novo) a estrela da segunda noite da convenção do partido Republicano, a disputa entre China e Estados Unidos volta à tona. Oficiais de Pequim e Washington tiveram uma conversa telefônica na noite de ontem (horário de Brasília), o que levou analistas a falar em um renovado otimismo sobre um acordo comercial entre os dois países.

A boa notícia vem em meio a um divisionismo crescente. Um dos aspectos mais palpáveis desta disputa está no mercado de tecnologia. Trump, como se sabe, é um crítico ferrenho da crescente influência chinesa em áreas como inteligência artificial, 5G e dados. O aplicativo TikTok, um de seus alvos, decidiu processar o governo americano após Trump bater o pé por sua venda. A alegação é que o TikTok e outras empresas chinesas são agentes a serviço do governo espionando cidadãos e governos mundo afora.

Nesta terça-feira, uma das estrelas do capitalismo chinês, a Ant Financial, fintech do varejista Alibaba, entrou com os papeis para uma abertura de capital em Hong Kong e Xangai. A expectativa é levantar 30 bilhões de dólares. A notícia é simbólica, uma vez que, em 2014, o Alibaba fez o maior IPO da história da Bolsa de Nova York, levantando 25 bilhões de dólares. Agora, Pequim pressiona as empresas nacionais a fortalecer o mercado de capitais local, cortando a dependência dos Estados Unidos nesta frente.

A disputa entre China e Estados Unidos, como se sabe, envolveu este ano também a pandemia da covid-19, com Trump chamando o novo coronavírus de “vírus chinês”. Enquanto o presidente americano tenta mostrar que é capaz de recuperar o país, a China acelera para deixar a crise definitivamente para trás e voltar a ser um dínamo econômico ainda em 2020. Os países voltaram a conversar, mas estão tão voltados a seus interesses como nunca.