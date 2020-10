iPhone pela metade do preço; leilão de 400 veículos e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (23) para começar o dia bem informado:

No radar: Hypera; estímulos, PMIs e o que mais move o mercado nesta sexta

Investidores digerem dados econômicos, enquanto aguardam novidades sobre pacote de estímulo dos Estados Unidos

Smiles promove Apple Day e iPhone 11 tem 50% de desconto

Descontos da Smiles são para celulares, tablets e acessórios até dia 25 de outubro

iPhone 12 começa a ser vendido. A nova era do 5G chegou?

Apesar de ser uma nova adição e tanto para a Apple, a rede 5G ainda não chegou a todos os lugares do mundo, como no Brasil

Leilão de 400 veículos tem lance inicial a partir de R$ 6 mil

Os veículos são recuperados de financiamento ou que passaram por roubos/furtos

Debate civilizado não deve mudar os rumos da eleição americana

Trump se comporta e encaixa golpes em Biden, mas o democrata teve desempenho seguro e jogou pelo empate

PMI de outubro indica impacto da segunda onda da covid-19 na economia

Indicador de atividade econômica com entrevistas a mais de 400 executivos é o primeiro com dados do mês corrente e antecipam rumo do PIB

STF julga nesta sexta cobrança de impostos sobre doações do exterior

Governo de São Paulo estima que uma decisão favorável terá um impacto de R$ 5,4 bilhões aos cofres do estado

Impeachment: governador e vice de SC podem ser afastados nesta sexta

Os membros do Tribunal Especial analisam parecer do relator. Caso a maioria simples decida pelo prosseguimento do processo, eles são afastados por 180 dias

Na pandemia, seis em cada 10 empresas aceleram digitalização

Estudo da IBM mostra que 51% dos executivos brasileiros têm a digitalização como prioridade de investimento nos próximos dois anos

Crédito acessível? Fintech oferece com inteligência artificial e educação

Rebel consegue reduzir em 40% incidência esperada de inadimplência por meio de incentivo à educação financeira e juros mais baixos ao usuário endividado

762 bancos e fintechs foram aprovados para oferecer o Pix. Veja a lista

Instituições poderão oferecer o novo serviço a partir do lançamento, em 16 de novembro



FGTS: perdas com golpes nos saques já chegam a R$ 2 milhões por mês

Relatos de fraude no aplicativo Caixa Tem se multiplicam no momento em que a Caixa planeja abertura de capital do seu braço digital

O tamanho da aposta desse grupo espanhol no mercado imobiliário no Brasil

A companhia tem um valor geral de vendas de 1,5 bilhão de reais previstos em terrenos e espera chegar a uma receita de 600 a 800 milhões de reais

Caça Gripen é apresentado pela Força Aérea Brasileira; veja primeiro voo

O primeiro de 36 aviões comprados da sueca Saab em 2014 foi entregue em setembro

Política e mundo

Uruguai terá “verão restrito” e com fronteiras fechadas, diz presidente

O Uruguai, com 3,4 milhões de habitantes, tem sido elogiado por seu sucesso no controle do coronavírus. O país tem 2.701 casos e 63 mortes por covid-19

Reino Unido assina primeiro grande acordo comercial pós-Brexit com Japão

O acordo, que inclui setores que vão do têxteis a novas tecnologias, reproduz em grande parte o acordo existente entre a UE e o Japão

Enquanto você desligou…

Ama vinho? A Wine abriu vagas de estágio para estudantes de qualquer idade

A empresa oferece possibilidade de home office e horário flexível. E, sim, seus funcionários têm descontos para comprar os vinhos

Quer vender pelas redes sociais? Veja 4 dicas desta diretora do Facebook

Para ajudar as pequenas empresas a vender online, o Facebook e Sebrae promovem um evento online gratuito na próxima semana

