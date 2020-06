Investir em aéreas vale a pena?; última semana do IR e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Vale a pena investir em ações de companhias aéreas?

Sem perspectivas de recuperação, papéis da GOL e da Azul estão longe de ser recomendados por especialistas

A uma semana do prazo, 10,4 milhões não entregaram Imposto de Renda

Dentre as principais mudanças na declaração deste ano, está a alteração no início do período de restituição

Gestores de fundos de R$ 20 tri pedem que o Brasil detenha desmatamento

Ambientalistas alertam que 2020 está em vias de se tornar o ano mais destrutivo na Amazônia de que se tem registro

Pazuello explica ao Congresso apagão de dados da covid-19

Interino há um mês, ministro da Saúde segue sem estratégia de combate à doença

Estudo prevê risco de novo pico da covid-19 em Manaus até agosto

Caso seja mantida a reabertura, Manaus pode alcançar 3 mil mortes por coronavírus e 200 mil casos simultâneos da doença

EUA responde por 20% dos novos casos de coronavírus em todo o mundo

Epidemiologistas garantem que a pandemia nos EUA está longe do fim. “Não dá para falar em segunda onda, porque ainda estamos na primeira”, disse Fauci

“A Finlândia é na Rússia?”: livro revela caótica política externa de Trump

Relato de John Bolton um dos ex-conselheiros mais próximos do presidente é um revés para a campanha do presidente à reeleição

Putin mantém comemoração do fim da Segunda Guerra apesar da pandemia

Líder russo organiza parada militar em Moscou para mostrar volta à normalidade uma semana antes do referendo que pode lhe dar mais 12 anos de mandato

Yunes, do Mercado Livre: “os vencedores no mundo não têm lojas físicas”

Fernando Yunes, vindo do Sem Parar, assumiu a operação do Mercado Livre no Brasil em meio a um crescimento sem precedentes do comércio eletrônico

Podemos voltar às compras ainda neste ano, diz presidente da Petrorio

Em entrevista à EXAME, o executivo afirma que a petroleira manterá disciplina de capital e que o preço do petróleo não é o principal driver de investimento

Parques da Disney em Tóquio reabrirão as portas em 1º de julho

Após quatro meses fechados por conta da pandemia de coronavírus, dois parques retomarão as operações para um número limitado de visitantes no Japão

Política e mundo

O poço é mais fundo do que pensava, diz ex-secretário sobre Saúde do Rio

Para o ex-secretário estadual de Saúde, Fernando Ferry, uma nova onda de protestos de servidores vai explodir nas próximas semanas

Mourão: Bolsonaro e as Forças Armadas não querem uma ruptura institucional

Mourão afirmou que alguns militares podem simpatizar com o governo, mas o importante é os comandantes estarem comprometidos com a “missão constitucional”

Doria anuncia treino para a PM após denúncias de violência policial

Programa chamado “Retreinar” foi anunciado no mesmo dia em que um homem desmaiou após ser estrangulado durante abordagem da PM em Carapicuíba

Moraes vê “possibilidade de associação criminosa” em atos antidemocráticos

Ministro do Supremo escreveu que indícios tornaram “imprescindível” a realização de busca e apreensão contra bolsonaristas

Procuradoria pede corte imediato de salário de ex-ministro Sergio Moro

Apesar de ter deixado o governo em abril, Moro continuará recebendo os R$ 31 mil mensais até outubro, o que é regra para ex-membros do governo

Manifestantes tentam derrubar estátua perto da Casa Branca

Manifestantes foram reprimidos depois de colocarem cordas em torno da estátua de Andrew Jackson, o sétimo presidente dos Estados Unidos

Inglaterra vai reabrir cinemas, museus e galerias a partir de 4 de julho

O Reino Unido está reabrindo gradualmente sua economia enquanto o número de mortes e casos da covid-19 está em queda

Enquanto você desligou…

Com recrutamento remoto, C6 Bank abre mais de 80 vagas de emprego

O banco ainda não tem data para retornar ao escritório e cerca de 90% da equipe faz home office

As redes sociais querem que você sinta raiva. Mas isso pode prejudicá-las

Em entrevista à EXAME, Kate O’Neill afirmou que “a raiva é um sentimento de alto engajamento” e que nem tudo pode ser deixado “nas mãos das empresas”

Mulheres e empatia: as apostas da farmacêutica Medley para crescer

Marca de remédios genéricos mantém site sobre depressão e espera crescimento em meio à pandemia, mas tem o desafio de manter estoques

Echo Studio, da Amazon, tem 5 alto-falantes e promete áudio potente

Novo aparelho da varejista foi divulgado com antecedência para a EXAME. Confira:

Por que os shopping centers de SP estão abertos e os parques ainda não?

Governo do estado diz que está estudando, mas ainda não há data para a reabertura

Banco Central publica calendário de reuniões do Copom em 2021

A reunião do Copom é o momento em que é discutida e definida a política monetária adotada no país, geralmente com a determinação da taxa Selic

Nissan demite 398 funcionários no RJ por crise causada pela pandemia

Setor de montadores de veículos foi fortemente afetado pelas medidas de isolamento social e quarentena que fecharam as fábricas por causa da covid-19

Novos computadores da Apple terão chips próprios e macOS reformulado

Fabricante americana apresentou novidades para o MacBook e para o iMac durante o Worldwide Developers Conference

Agenda

Nesta terça-feira (5), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a queda da taxa básica de juros, a Selic, para 5%, a menor da história. No documento estarão registrados todos os detalhes da reunião.

Nos Estados Unidos será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de junho, que libera os dados da produção industrial no mês, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Live da Exame Research:

18h00 – Arthur Mota, da Exame Research, Gabriel Barros, do BTG, e Marcos Lisboa, presidente do Insper

Cenário fiscal brasileiro

Frase do dia

“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana.” – Franz Kafka