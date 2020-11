Ibovespa perde os 100 mil pontos, mas reduz queda com emprego nos EUA

Depois de quatro dias de fortes altas nas bolsas internacionais, os principais índices internacionais recuam nesta sexta-feira, 6, com parte dos investidores realizando e lucros de curto prazo e com alguma cautela antes do fim de semana. A pausa no rali também é acompanhada no mercado local. Às 10h36, o Ibovespa caía 0,56% para 100.182 pontos, depois de ter tocado a mínima de 99.837 pontos. O dólar subia 0,41%, sendo negociado a 5,568 reais na venda.

A leve melhora do índice ocorreu pouco após o relatório de empregos não-agrícolas dos Estados Unidos, o payroll, revelar a criação de 638.000 postos de trabalhos em outubro. O resultado ficou acima das expectativas do mercado, que aguardava 600.000 novos empregos. A taxa de desemprego americana caiu de 7,9% para 6,9%, também ficando muito melhor do que os 7,7% esperados. No ano, porém, o saldo segue negativo, tendo em vista que somente em abril foram perdidas mais de 20 milhões de vagas de emprego.

No mercado, as atenções também estão voltadas para a contagem de votos das eleições americanas. Com a virada do candidato democrata na Georgia, a expectativa é que Joe Biden seja eleito em breve o novo presidente dos Estados Unidos. Já o Legislativo segue a caminho de um resultado dividido, com maioria democrata na Câmara e republicana no Senado.

Além da realização de lucros, o aumento dos casos de coronavírus colabora para a maior cautela entre os investidores. Nos Estados Unidos, os números bateram recorde pelo segundo dia consecutivo, sendo registrados mais de 120.000 infecções em 24 horas. Na Europa, onde a segunda onda de coronavírus segue forte, regiões da Itália entraram em um novo lockdown, após o país bater recorde de casos na quinta-feira, 5.

Com novas medidas de restrição na Europa, há expectativa que a recuperação econômica do continente seja de forma bem mais lenta do que se previa anteriormente. Divulgado ainda de madrugada, a produção industrial alemã de setembro ficou abaixo da esperada, com alta mensal de 1,6%, ante a estimativa de crescimento de 2,7%.

No Brasil, o Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, que voltou a superar as estimativas. No mês, a inflação foi de 0,86% – a maior desde dezembro e a maior para um mês de outubro desde 2002. Com a inflação mais alta do que se previa, aumentam as expectativas para elevação de juros já no ano que vem. Na bolsa, os juros futuros com vencimento em janeiro de 2022 sobem 0,58%, precificando os juros a 3,47%. Ou seja, se espera que até o fim de 2021, o Banco Central eleve a taxa Selic em 1,5 ponto percentual.