Investidores celebram vitória de Biden, mas há incertezas no caminho

Os mercados darão as boas-vindas às projeções de grandes redes que declararam o democrata Joe Biden vencedor da eleição presidencial dos EUA neste sábado, oferecendo algum alívio depois de dias em que o país recebeu relatórios conflitantes sobre quem poderia estar na Casa Branca no próximo mandato.

Os meios de comunicação e de pesquisa, incluindo a Associated Press, NBC e Edison Research, apontaram a vitória de Biden, deixando poucas dúvidas de que ele havia conquistado votos suficientes no Colégio Eleitoral para vencer.

“Biden é uma boa notícia para os mercados”, disse Christopher Stanton, diretor de investimentos da Sunrise Capital Partners, neste sábado. “Estamos todos cansados dos efeitos que vinham com os tweets de Trump.”

No momento, investidores e figuras proeminentes de Wall Street disseram estar felizes com a eleição finalmente convocada, depois do que parecia ser uma tensão interminável enquanto as urnas eram contadas ao longo da semana.

“Agora é um momento de união”, disse o presidente-executivo do JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, em um comunicado. “Devemos respeitar os resultados da eleição presidencial dos Estados Unidos e, como fazemos com todas as eleições, honrar a decisão dos eleitores e apoiar uma transição pacífica de poder.”

Leon Cooperman, um ex-gerente de fundos de hedge bilionário que anteriormente havia criticado os democratas, disse estar satisfeito com os resultados. “É um sinal para o mundo de que a América não mudou seus valores”, disse Cooperman, do Omega Family Office. “Isso é uma coisa boa na minha opinião.”

Os principais índices de ações dos EUA registraram seus maiores ganhos semanais desde abril nesta semana, com os investidores apostando que Biden venceria e os republicanos ficariam com o Senado, um cenário que poderia impedir qualquer grande aumento de impostos ou aperto regulatório que prejudique as empresas.

O rival de Biden, o atual presidente republicano Donald Trump, promete lutar contra os resultados, dizendo que sua campanha vai abrir mais processos na segunda-feira.

O Comitê Nacional Republicano vem tentando levantar pelo menos 60 milhões de dólares para financiar contestações legais apresentadas por Trump sobre os resultados das eleições, informou a Reuters na sexta-feira.

Mesmo que essas batalhas não tenham sucesso, os investidores também disseram antes das projeções que estavam preocupados com as pessoas que Biden poderia nomear para seu gabinete e se o Senado dos EUA iria para os republicanos ou democratas.

Um Senado republicano também deve controlar as nomeações de Biden para o gabinete, forçando-o a optar por escolhas mais moderadas.

Se suas escolhas são vistas como favoráveis ​​ao mercado, não está claro.

Por exemplo, os investidores estarão observando de perto a escolha de Biden para o cargo de secretário do Tesouro, que provavelmente estará envolvido em qualquer alívio fiscal do coronavírus a ser negociado com o Congresso.

Os mercados tem avaliado nas últimas semanas as perspectivas de um pacote de estímulo.

Biden chamou o ex-regulador do mercado de derivativos Gary Gensler para trabalhar em um plano de transição para a supervisão do setor financeiro, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

Os investidores há meses temem que o pior cenário para os mercados seja se um resultado contestado, o que resultaria em incertezas sobre as eleições se arrastando por semanas. Então, se Trump ganhar algum caso, isso poderá abalar os preços dos ativos.