Localiza dispara mais de 13% com fusão com Unidas; Ibovespa cai

A bolsa brasileira recua nesta quarta-feira, 23, com os investidores avaliando dados industriais que vieram acima do esperado na Europa e o crescimento do número de casos de coronavírus no continente, que aumentam as incertezas sobre a recuperação da economia global. Às 12h22, o Ibovespa, principal índice da B3, caía 0,73% para 96.586 pontos.

Localiza

Apesar do cenário de negativo na bolsa, as ações da Localiza disparam 13,09%, após anunciar combinação de negócios com a Unidas, que avança 18%. Nos termos da operação, os acionistas da Localiza passariam a deter 76,85% da nova empresa, enquanto os da Unidas, 23,15%. “A Transação resultará na união de acionistas que são referência e têm longa experiência na indústria, na combinação de talentos para prover soluções inovadoras em mobilidade, na criação de um player com escala global”, afirma a Localiza em fato relevante.

Para Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos, a união entre as duas companhias tende a gerar uma sinergia positiva. “Há uma complementariedade muito interessante. A Localiza é referência em termos de eficiência no setor e a Unidas tem forte gestão de frotas”, comenta. Apesar do otimismo no mercado, a fusão ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). “O Cade tem sido bem duro. A Movida vai ficar ter um concorrente muito acima dela. Mas não vejo preocupação para o crescimento das companhias, já que o setor ainda tem um potencial muito grande”, afirma Esteter.

IRB

As ações do IRB Brasil sobem mais de 7%, após a companhia informar o resultado de julho. No mês, a companhia teve prejuízo líquido de 62,5 milhões de reais, mas o faturamento bruto ficou em 1,547 bilhão de reais, o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. “É uma ação que está extremamente barata. O prejuízo já era esperado, mas o resultado veio acima das expectativas. O mercado precifica a perspectiva de geração de caixa futura”, afirma Gustavo Bertotti, economista da Messem.

PMI

Os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) industriais superaram as estimativas dos investidores na Zona do Euro, ficando em 53,7 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade. O destaque positivo ficou com o PMI industrial da Alemanha, que ficou em 56,6 pontos. Por outro lado, os PMIs compostos e de serviços ficaram abaixo das expectativas nas principais economias da Europa. Nos Estados Unidos, o PMI industrial também superou as projeções e o de serviços decepcionou.

Segunda onda

O aumento do número de casos de coronavírus segue pressionando os mercados nesta quarta, enquanto os investidores ponderam os efeitos de novas medidas de restrição. “A aceleração de novos casos segue inspirando cautela, considerando os riscos de novas medidas de isolamento serem adotadas”, afirmam analistas da Exame Research em relatório.

IPCA

No Brasil, os investidores também avaliam o resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo dos 15 primeiros dias de setembro (IPCA-15), que voltaram a superar as estimativas dos investidores, apontando para inflação mensal de 0,45% ante 0,39% esperado. “Vale lembrar que tivemos a Semana do Brasil no início de setembro, que possivelmente impactou nos preços”, ressalta Arhur Mota, economista da Exame Research.

Big Caps

Entre os componentes com maior peso no Ibovespa, as ações da Ambev e do setor financeiro são negociadas no campo negativo, contribuindo para a a queda do Ibovespa. Já os papéis da Petrobras registram leve alta, acompanhando a cotação do preço do barril de petróleo e as ações da Vale avançam 1,3%, apesar de nova queda do minério de ferro.