Imunidade menor em assintomáticos; “férias” na Câmara e tudo para ler hoje

Câmara pode completar um mês sem votar projetos no plenário

Oposição pretende barrar andamento de projetos até votação da MP do auxílio emergencial. Última sessão com matérias aprovadas foi em 29 de setembro

Assintomáticos perdem anticorpos da covid-19 mais rapidamente, diz estudo

Resultados mostraram que o número de pessoas com anticorpos caiu 26,5% no período aproximado de três meses

Para FMI, Brasil tem a pior situação fiscal entre os emergentes

Com condições desafiadoras tanto em relação às despesas quanto ao crescimento, país gastou mais para combater crise na pandemia, o que elevou sua dívida

Poluição do ar pode aumentar mortalidade por covid-19

Exposição à poluição atmosférica a longo prazo teria contribuído para 12% das mortes por covid-19 no Brasil

Petz quintuplica venda online no trimestre e mira serviços como dog walker

Maior rede de pet shops do país obtém 25% das receitas com canais digitais e sustenta alta de 24% nas ações desde o IPO em setembro

EUA vende a Taiwan mais um sistema de defesa, desenvolvido pela Boeing

Estados Unidos consideram prioritário contrabalançar a influência da China na região Ásia-Pacífico e pretendem dar a Taiwan capacidade de defesa

Track&Field: gestora investe R$ 123 mi e fica com 24% do IPO

Brasil Capital investiu na oferta e comprou, sozinha, posição de 18,5% das ações preferenciais

Nos EUA, o Conference Board divulga o nível de confiança dos consumidores no mês de outubro. É um indicador importante, pois pode prever os gastos do consumidor, que é uma parte importante da atividade econômica no geral. O país também divulga os pedidos de bens duráveis, que medem a variação do valor total das novas encomendas.

“O sucesso é um mestre terrível. Convence às pessoas inteligentes a pensar que não vão perder” — Bill Gates.

