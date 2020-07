Imunidade à covid-19 será longa?; Rio libera turismo e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Imunidade ao coronavírus pode durar anos, diz novo estudo

Estudo publicado na revista Nature mostra que 17 anos após a crise respiratória Sars pacientes ainda têm células T com memória do vírus

Rio entra em quarta fase de reabertura e permite esportes na praia

Enquanto o Rio intensifica a reabertura, o Brasil ultrapassou ontem a marca de 2 milhões de casos confirmados de covid-19

O capitalismo com propósito da BlackRock já dá resultado?

No início do ano, maior gestora de ativos do mundo comprometeu-se a sair de setores poluentes, como a indústria de carvão

Europa discute super pacote de 750 bilhões de euros

Encontro de dois dias em Bruxelas será o primeiro a reunir presencialmente todos os líderes dos 27 países da União Europeia desde o início da pandemia

Após 120 dias, Argentina flexibiliza a quarentena

País que adotou um dos mais rígidos confinamentos do mundo enfrenta aumento de casos do coronavírus

Robô calcula suas emissões de CO₂ e ensina a reduzir a pegada. Saiba como

Criado pela Fundação Espaço Eco, da Basf, o SustenBOT mostra a quantidade de carbono emitido pelas pessoas a partir de atividades como comer e viajar

Pandemia e desigualdade roubam a cena em homenagem a Nelson Mandela

António Guterres, secretário-geral da ONU, fala sobre o líder sul-africano que lutou contra a segregação racial e a pobreza

Política e mundo

Reforma tributária está pronta e vai para o Congresso na terça, diz Guedes

Ministro também disse que não pode afirmar que haverá um imposto sobre transações na reforma tributária

“Salles e Pazuello ficam. São dois excepcionais ministros”, diz Bolsonaro

Bolsonaro garantiu a permanência dos dois ministros no governo, defendeu a gestão ambiental e a reabertura da economia

Brasil passa os 2 milhões de casos de covid-19 e infecções ainda crescem

Segundo o consórcio de imprensa, país chega ao patamar histórico 27 dias depois de registrar 1 milhão de infectados

Enquanto você desligou…

“É possível construir a utopia”, afirma Guilherme Leal, da Natura

Em conversa com Walter Schalka, CEO da Suzano, empresário elogia Mourão, critica entidades representativas e diz que o governo precisa mudar de postura

Meteoro brilhante é visto no céu do sertão de Pernambuco; veja vídeo

Bola de fogo surgiu entre os municípios de Princesa Isabel (PB) e Carnaíba (PE) e seguiu na direção Sudeste

Agenda

Na Europa será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Já os Estados Unidos vão divulgar o índice de licenças de construção emitidas em junho, que mede a força do mercado imobiliário.

Live

12h – Dados e tecnologia na gestão pública do coronavírus

Onicio Leal, epidemiologista e cofundador da Epitrack, e Gustavo Maia, fundador e CEO da Colab, debatem o momento da pandemia com João Pedro Caleiro e Clara Cerioni, jornalistas da Exame

Frase do dia

