Impeachment negado; PEC da reforma entregue: o que você precisa saber hoje

MERCADOS

Dólar em queda

Pelo terceiro pregão consecutivo, a moeda americana fechou em queda com expectativa de avanços nas pautas econômicas do governo e com otimismo sobre a recuperação da economia americana. O dólar comercial caiu 1,3% e encerrou o pregão sendo vendido por R$ 5,29. Durante todo o dia, a entrega do texto da reforma administrativa ao Congresso esteve no radar dos investidores. A bolsa brasileira também fechou em queda nesta quinta-feira, 3, pressionada pelo mercado americano, que teve um dia de forte realização de lucros, após sucessivos recordes dos principais índices acionários. Por aqui, ações ligadas ao setor de tecnologia, como de empresas de TI e de varejo digital figuraram entre as maiores perdas, mas foram os papéis da Vale, que puxaram para baixo o principal índice da B3, tendo como pano de fundo problemas internos na companhia. O Ibovespa caiu 1,17% e encerrou em 100.721,36 pontos.

____

Nasdaq derruba bolsas globais

O índice americano Nasdaq despencou 4,96%, nesta quinta-feira, 3, e teve seu pior desempenho desde 11 de junho. O despenho negativo foi puxado por ações de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, que apresentaram forte desvalorização, depois de também terem tocado picos históricos. Por lá, as ações da Apple despencaram 8,01%. Os papéis da Tesla, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook e Netflix registraram respectivas perdas de 9,02%, 6,19% 5,12%, 4,63%, 3,76% e 4,90%. Na Bolsa de Nova York (NYSE), as ações do Spotify caíram 5,30%. A Nasdaq registrou 11.458,10 pontos no fechamento.

____

A hora do vinho na bolsa

O clube de assinatura e comércio eletrônico de vinhos Wine pediu registro para oferta inicial de ações (IPO) ilustrando como o recente boom do mercado de capitais no Brasil está atraindo empresas de setores cada vez mais diversos. Criada há 12 anos, a Wine tem como sócios a Orbeat, fundo da família Sirotsky, dona do grupo de mídia RBS, e a Península, fundo de participações da família do empresário Abilio Diniz. Ambos os veículos serão vendedores na oferta secundária de ações da Wine, cujo nome oficial é W2W E-Commerce de Vinhos. A operação, que será coordenada por Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, XP e Banco ABC Brasil, também envolve a venda de ações novas, cujos recursos a Wine planeja usar para investir em marketing, tecnologia, logística, além de expandir lojas físicas e comprar outras empresas.

____

AES Tietê e Unipar buscam financiamento no BNDES

A AES Tietê e a Unipar Carbocloro estão buscando empréstimos junto ao BNDES e ao Banco do Nordeste para financiar parte da construção do parque eólico que as duas empresas começarão a levantar no ano que vem nos municípios de Tucano, Biritinga e Araci, todos no estado da Bahia. O investimento estimado para o empreendimento é de 620 milhões de reais. As duas empresas oficializaram a joint venture em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no início da noite desta quinta-feira, 3.

____

BRASIL

Governo entrega PEC da reforma administrativa

O governo oficializou, nesta quinta-feira, o envio da reforma administrativa ao Congresso. A proposta de Emenda Constitucional (PEC) foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pelo ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, que representou o presidente Jair Bolsonaro. A PEC acaba com a estabilidade e cria regimes diferenciados de contratação para novos funcionários que vão ingressar no serviço público depois da promulgação da reforma – que foi dividida em três etapas. O texto entregue se refere à primeira fase. Outras mudanças, como gestão de desempenho, em cargos, funções, gratificações e carreiras serão feitas posteriormente por projetos de lei.

____

Produção industrial sobe 8% em julho

A produção industrial subiu 8,0% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta quinta-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou um pouco abaixo do teto das expectativas de analistas, de alta de 8,4%. Em relação a julho de 2019, a produção caiu 3,0%, ficando exatamente no teto das expectativas. A maior retração esperada era de 12,6%, com mediana negativa de 6,05%. Segundo o IBGE, a indústria acumula queda de 9,6% no ano de 2020.

____

Pedido de impeachment de Crivella é negado

A Câmara dos Vereadores do Rio decidiu barrar o processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) nesta quinta-feira, 3, depois de quase 4 horas de discussões em uma sessão híbrida — presencial e remota. No total, a Câmara tem 51 vereadores e a votação se deu por maioria simples: para aprovação, bastava a maioria dos votos dos parlamentares presentes. Este foi o quarto pedido de impeachment votado contra Crivella, tendo um sido aceito, e dois, rejeitados. Atualmente, foi instaurada uma CPI para investigar os “Guardiões do Crivella”, onde funcionários da prefeitura do Rio, pagos com dinheiro público, fazem plantão na porta de hospitais municipais para atrapalhar reportagens e impedir denúncias de problemas na Saúde.

____

Governo endurece regras para auxílio emergencial

A prorrogação do auxílio emergencial diante da pandemia do novo coronavírus foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 3. O auxílio, antes de 600 reais, será reduzido pela metade, a 300 reais, e prorrogado até dezembro — quatro meses além do prazo estabelecido até então. O anúncio havia sido feito há dois dias pelo governo federal, que prorrogou o auxílio por Medida Provisória, isto é, que pode vigorar sem aprovação do Congresso por um período de 120 dias. Quem já recebia o benefício não precisa fazer um novo cadastro para receber as novas parcelas, mas sua condição pode ser reavaliada. O governo também não vai abrir inscrições para novos beneficiários.

____

MUNDO

Facebook vai banir anúncios políticos nos EUA

O Facebook disse que vai proibir anúncios políticos em sua plataforma na semana que antecederá a eleição presidencial dos Estados Unidos, em 3 de novembro. A empresa divulgou a mudança nesta quinta-feira, 3, por meio de postagem na página do presidente e fundador Mark Zuckerberg. Em declarações no ano passado, o fundador do Facebook havia dito que estabelecer algum tipo de restrição a anúncios políticos poderia minar a liberdade de expressão. Na prática, muitos anúncios ainda poderão ser exibidos. Segundo o comunicado, quem já tiver feito anúncios anteriormente ao período de proibição poderá continuar usando os conteúdos, que seguirão sendo mostrados.

____

Navio com 43 pessoas afunda

Um navio com 43 tripulantes e cerca de 6.000 vacas naufragou, após emitir um pedido de socorro em meio a um tufão na costa oeste do Japão – relatou o único sobrevivente resgatado até agora pela Guarda Costeira japonesa. O “Gulf Livestock 1” lançou um pedido de ajuda na madrugada de quarta-feira, quando estava a 185 km da ilha japonesa Amami Oshima, no sudoeste do Japão.

____

Um mês após explosão em Beirute, ainda há sinais de vida sob os escombros

Equipes de resgate que vasculhavam escombros em uma área residencial após uma enorme explosão no Porto de Beirute, capital do Líbano, em 4 de agosto, detectaram sinais de vida sob os destroços, disse um socorrista nesta quinta-feira, 3. Uma equipe com um cão de resgate detectou movimento sob um prédio desabado na área de Gemmayze, uma das mais atingidas pela explosão. Sete pessoas continuam desaparecidas. Amanhã fará um mês da explosão que matou 191 pessoas e feriu mais de 6.500.

____

Pedidos de seguro desemprego desaceleram nos EUA

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos tiveram queda de 130 mil na semana encerrada em 29 de agosto, para 881 mil, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 3, pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam recuo menor das solicitações, a 950 mil. Os pedidos da semana anterior foram ligeiramente revisados para cima, de 1,006 milhão para 1,011 milhão.

____