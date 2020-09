Ibovespa tem leve queda em dia de vencimento de opções

A bolsa brasileira recua nesta sexta-feira, 18, em meio ao cenário misto no exterior. Às 11h22, o Ibovespa, principal índice da B3, caía 0,29% para 99.804 pontos. Analistas da Exame Research também alertam para o vencimento de opções sobre índices e ações no mercado americano e europeu, que devem trazer ainda mais volatilidade para o pregão de hoje.

Tik Tok

Em dia sem grandes motivadores no radar, os investidores adotam o tom de cautela antes do fim de semana, que pode trazer novidades, após o presidente Donald Trump anunciar, nesta manhã, o bloqueio de downloads do aplicativo chinês Tik Tok a partir de domingo.

Embora possa reacender os temores sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a notícia, no entanto, teve impacto limitado nos negócios. Nos Estados Unidos, os índices acionários acionários Nasdaq e S&P 500 têm quedas inferiores a 0,2% e caminham para encerrar a sequência de duas quedas semanais impulsionadas pela realização de lucros de ações de tecnologia. “A gente está assistindo uma novela Tik Tok. Cachorro que late não morde e ele está latindo”, afirma Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

IGP-M

A segunda prévia do Índice Geral de Preço de Mercado de setembro, divulgado nesta sexta pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou em 4,57%, superando a primeira prévia e aumentando os temores sobre inflação. “É uma ameaça de inflação. O Banco Central ver esse pico de inflação como momentâneo. Mas o mercado está muito mais preocupado que o BC. Mesmo se o ritmo de inflação melhorar lá na frente, o o cenário ainda é tem a piora fiscal”, afirma Marcel Zambello, analista da Necton.

Desdobramentos

As ações da Magazine Luiza e da Raia Drogasil sobem nesta sessão, após anunciarem desdobramento de ações. Embora o valor da companhia se mantenha o mesmo, após o desdobramento, a tendência é que sua liquidez aumente. “É como se um pizza que era cortada em dois pedaços passasse a ser cortada em quatro pedaços” exemplifica Zambello. No caso do Magalu, que sobe 1,68%, cada ação será desdobrada em quatro, enquanto a da Raia Drogasil, que sobe 2,19, será divido em cinco.

Exportadoras

Em meio à alta do dólar no mercado de câmbio, as ações de companhias de papel e celulose, com grande parte da produção voltada para o exterior, figuram entre as maiores altas da sessão. Na ponta do índice as ações da Suzano sobem 5,35% e as da Klabin 3,42%. Também com parte da receita dolarizada, os frigoríficos Minerva, JBS, BFR e Marfrig sobem 2,74%, 2,34% 2,39% e 1,9%, respectivamente.

Cielo

No extremo negativo, estão as ações da Cielo, que tiveram a recomendação rebaixada por analistas do JPMorgan, que veem o cenário concorrencial desafiador para a companhia. Os papéis da companhia de maquininhas cai 4,2%.

Big caps

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, os papéis da Petrobras recuam cerca de 1,5%, acompanhando o preço do barril de petróleo, que recua, após ter batido quase 10% de valorização nesta semana. As ações dos grandes bancos de varejo também pressionam no lado negativo, com Itaú caíndo 1,2%, Banco do Brasil, 1,3% e Bradesco 1,4%. Os papéis da Vale sobem 0,9%, após a alta do minério de ferro em Dalian e, com 10% de peso no índice, impede uma desvalorização mais forte do Ibovespa.

Europa

O ressurgimento de casos de coronavírus em países europeus adiciona alguma precaução entre os investidores. Por lá, o diretor regional para Europa da Organização Mundial da Saúde, disse que “há uma situação muito séria se desenrolando diante de nós” ao se referir aos mais de 30 milhões de infectados pela doença no mundo. O índice pan-europeu Stoxx 600 recua 0,38%.