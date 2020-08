Ibovespa tem leve alta, mas caminha para primeiro mês de queda desde março

A bolsa brasileira sobe nesta sexta-feira, 28, com ajuda do cenário externo positivo, com os investidores ainda repercutindo a sinalização de que a taxa de juros americana deve se manter próxima de zero por um longo período. Às 11h41, o Ibovespa, principal índice da B3, avançava 0,49% para 101.123 pontos. Para reverter a queda mensal, o Ibovespa precisa fechar em alta de pelo menos 2,27%.

“As indicações dadas pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, continuam ditando o rumo dos mercados”, avaliam analistas da Exame Research em relatório. Na véspera, Powell anunciou a meta de inflação média, que sugere uma abordagem mais branda sobre o controle da inflação.

Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 sobe 0,15% e Nasdaq, 0,50%.

No cenário local, o mercado também repercute positivamente a transferência de 325 bilhões de reais do Banco Central para o Tesouro Nacional. Os recursos fazem parte dos ganhos da reserva cambial com a valorização do dólar e servirão para o pagamento da dívida pública mobiliária interna.

“Isso adia um problema de curto prazo. Mas é um alívio temporário, que evidencia quão problemática está a situação fiscal no país. O colchão de liquidez do governo praticamente não existe mais”, afirma Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.

Em meio aos temores fiscais, também está no radar dos investidores a apresentação do auxílio emergencial pela equipe econômica do governo. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro também pretende aumentar o orçamento de obras públicas e abrir concursos para a Polícia Federal – duas novas medidas que podem colocar em xeque a manutenção do teto de gastos.

Destaques

Com forte peso no Ibovespa, as ações dos grandes bancos voltam a contribuir para a alta do índice. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander sobem 0,8%, 1,2%, 0,6% e 0,7%, respectivamente. “Fazia um bom tempo que esses papéis não subiam e, com essas incertezas no mercado, os grandes bancos também servem como ativo de segurança”, comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Na ponta negativa, as ações da Braskem recuam 2,25%, após a empresa ser processada nos Estados Unidos por não ter informado acionistas sobre os problemas da empresa em Alagoas, onde a planta de mineração de sal-gema provocou fissuras no solo de bairros de Maceió. A informação foi dada pelo colunista de O Globo, Lauro Jardim. “A notícia é negativa para a Braskem, embora não traga maiores complicações de curto prazo. Trata-se de mais um fator de pressão para a petroquímica, que poderá ter que arcar com desembolsos extras no futuro relacionados à ação coletiva”, afirma analistas da Exame Research em relatório.