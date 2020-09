Ibovespa sobe em linha com recuperação de Nasdaq

A bolsa brasileira sobe nesta quarta-feira, 9, acompanhando a recuperação das bolsas internacionais, após a forte desvalorização das ações de tecnologia ter pressionado os mercados mundo afora. Às 11h, o Ibovespa, principal índice da B3, avançava 0,99% para 100.968 pontos. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq sobe 1,7%, com ações da Apple e Microsoft se valorizando mais de 3%. O destaque positivo é a Tesla, que sobe 9%, após ter caído 21% na véspera.

Retomada externa

De acordo com analistas da Exame Research, o mercado ainda está divido sobre as últimas quedas do mercado americano, que levaram o índice Nasdaq a perder 10% em três pregões. “Os investidores ainda mostram dúvidas quanto à natureza das fortes baixas, especialmente entre as ações de tecnologia, enquanto outros veem um movimento saudável de ajustes”, afirmam em relatório.

Eles ainda afirmam que há alguma cautela em relação ao desenvolvimento da vacina, após os testes da AstraZeneca serem suspensos, mas esta tem se tornado uma questão secundária em meio à recuperação da bolsa americana.

“A recuperação externa é bastante relevante. A queda de Nasdaq gerou uma pressão muito forte. Esse alívio no exterior acaba gerando um alívio interno”, afirma Henrique Esteter, analista da Guide Investimento.

Commodities

O bom humor externo também tem ajudado a fortalecer o preço do barril de petróleo, que apresentou queda superior a 7% na véspera. Nesta quarta, a commodity sobe 1,4% (WTI) e 0,6% (brent), contribuindo para a alta de pouco mais de 1% das ações da Petrobras e PetroRio, que tiveram forte desvalorização na quarta.

Já a queda do minério de ferro na China não tira o apetite dos investidores por companhias de siderurgia que lideram as valorizações do Ibovespa. CSN, Usiminas e Gerdau avançam 3,8%, 4% e 3,25%, respectivamente. A alta reflete o aumento de 10% nos preços de aço.

Telecomunicações

As ações da Oi, Telefônica e Tim sobem 1,6% 2,4% e 3,4%, respectivamente, após credores da aprovarem mudanças no plano de recuperação da companhia, com aval para a venda da parte de móvel, que recebeu oferta de 16,5 bilhões de reais do consórcio formado por Vivo/TIM/Claro. “A aprovação já era esperada, mas ainda havia algum receio. Vejo com bons olhos esse novo plano de recuperação e a possibilidade de desinvestimento em áreas especificas”, afirma Esteter.

IPCA

Divulgado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto ficou levemente acima das expectativas, com alta anual de 2,44% contra 2,42% esperado. No mercado, havia grande expectativa para a publicação, já que o IGP-DI de ontem ficou bem acima das expectativas. Mas, com o IPCA praticamente em linha, os investidores retomam alguma esperança de um novo corte de juros até o fim do ano. O DI com vencimento em dezembro deste ano recua 0,26%.