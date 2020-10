Ibovespa sobe e bate 100 mil pontos à espera de estímulos

A bolsa brasileira sobe nesta terça-feira, 20, com o otimismo sobre as negociações do pacote de estímulo nos Estados Unidos. Depois de as conversas se arrastarem por meses, hoje é o prazo final estipulado pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, para que haja um acordo saia antes das eleições americanas. Às 11h52, o Ibovespa subia 1,34% para 99.968 pontos. Na máxima intradia, o índice bateu 100.095 pontos.

Nesta terça, Pelosi e o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin voltarão a conversar sobre o tema. Segundo o porta-voz da presidente da Câmara, os dois “estreitaram diferenças” na véspera, mas não chegaram a um entendimento.

“Por mais que haja indícios de que as partes estão dialogando, o risco de não-entendimento e consequente adiamento das medidas para depois das eleições ou apenas para 2021 inspira prudência entre os investidores”, avaliam analistas da Exame Research. O sinal dessa maior cautela é visível nos mercados internacionais, com bolsas europeias operando de forma mista, assim como o dólar contra moedas emergentes.

Bancos

Na bolsa, as ações dos grandes bancos, que impediram que o Ibovespa caísse na véspera, voltam a puxar o índice. Entre as ações que mais se valorizam nesta terça, estão as Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander com respectivas altas de 4%, 4,7%, 3,7 e 3,2%. “O mercado está se posicionando em bancos, com a possibilidade de reduzirem os provisionamentos nos balanços do terceiro trimestre”, afirma Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos. Os resultados trimestrais dos grandes bancos começam a ser divulgados já na próxima semana, com o balanço do Santander, na terça-feira, 27.

Vale

Apesar da forte alta dos bancos, as ações da Vale, que também tem grande peso no índice, recuam 0,26%, após divulgar o relatório de produção e vendas do terceiro trimestre. Os dados mostram uma evolução na parte operacional, mas sem grandes surpresas”, comentam analistas da Research.

CSN

As ações da CSN sobem 3,2%, após a companhia registrar o pedido de IPO para sua área de mineração, que pode ser a maior oferta maior do ano. A expectativa é que parte dos recursos obtidos com a operação sirva para financiar projetos futuros e reduzir o nível de alavancagem.

C&A

Entre as maiores quedas da sessão estão os papéis da C&A, que se desvalorizam 3,2%. Na véspera, o ativo encerrou com alta de mais de 7%, após o Valor noticias que a controladora da companhia, COFRA Holding, pode vender a operação brasileira da empresa. Em fato relevante, a COFRA holding apenas confirmou que nenhum processo está em andamento e que continua apoiando o negócio no Brasil.

Embraer

As ações da Embraer sobem 0,7%, após a empresa informar a venda de 28 jatos no terceiro trimestre, sendo sete comerciais e 21 executivos.