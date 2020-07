Ibovespa sobe após payroll, mas perde força com covid-19 na Flórida

Depois de abrir em forte alta puxada pelos dados do relatório oficial do mercado de trabalho americano, o payroll, o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, perdeu força, após o estado da Flórida voltar a apresentar recorde de casos diários de covid-19. Às 12h32, o Ibovespa subia 0,89% e marcava 97.059,39 pontos.

Em apenas 24h, foram registrados 10.109 novos infectados na Flórida, que vem atravessando a pior fase da doença, assim como alguns estados do oeste americano. O aumento do número de casos tem retardado processos de reabertura em locais do Texas, Califórnia e na própria Flórida.

“Aumento de casos de COVID gera preocupações, pois aumenta a incerteza em relação ao impacto na atividade econômica. Por mais que não declarem lockdows, a própria população pode reduzir o tráfego e afetar, principalmente, economia de serviços”, explicou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

A notícia contrasta com o otimismo sobre o payroll, divulgado nesta manhã. O relatório revelou que, em junho, foram criados 4,8 milhões de empregos não-agrícolas no país, superando as expectativas do mercado, que esperava um saldo positivo de 3 milhões de vagas no mês. Também foi revisado para cima o payroll de maio, de criação de 2,509 milhões para 2,699 milhões de empregos. Com isso, a taxa de desemprego americana caiu de 13,3% para 11,1%.

“O payroll animou muito o mercado. A criação de empregos ficou 60% acima do esperado.”, disse Pablo Spyer, diretor de operações da Miraer Asset.

Após a divulgação do dado, os índices futuros da bolsa americana, que já vinham em alta, com o otimismo sobre a vacina que vem sendo desenvolvida pela Pfizer, acentuaram o movimento positivo, assim como ocorreu em outras bolsas estrangeiras, como as da Europa. Nos Estados Unidos, o S&P 500 avança 1,37%, enquanto o índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,68%.

“O dado reforça a tese de recuperação mais acelerada da economia americana ao longo do final do segundo trimestre. Este fenômeno está intimamente relacionado a reabertura da economia”, afirmou Felipe Sichel, estrategista-chefe do modalmais, em nota a clientes.

A produção industrial brasileira, que cresceu 7%, em maio, em relação ao mês anterior, também contribui para a valorização da bolsa local. A expectativa era de expansão de 6,7%.

Além do crescimento do número de casos de covid-19 nos EUA, também pesa no lado negativo os protestos de Hong Kong, desencadeados após a China aprovar a lei de segurança nacional sobre o território autônomo.

Os investidores temem que os Estados Unidos, contrário à medida, faça duras retaliações comerciais. Na véspera, a Câmara americana aprovou um projeto de lei que penaliza bancos que façam negócios com autoridades chinesas que apoiaram a lei de segurança nacional.