Ibovespa sobe puxado por grandes bancos; Eletrobras lidera alta

A bolsa brasileira sobe nesta segunda-feira, 24, acompanhando o cenário externo positivo, após o anúncio do presidente Donald Trump sobre um novo tratamento contra o coronavírus ter provocado otimismo entre os investidores. Às 12h24, o Ibovespa, principal índice da B3, avançava 0,39% para 101.126 pontos.

O novo tratamento autorizado por Trump envolve a transfusão de sangue de pacientes que já foram curados da Covid-19 (com anticorpos contra a doença) para aqueles que ainda estão com o vírus o ativo no corpo. A eficácia desse tipo de tratamento é de 35%, segundo a secretaria de Saúde dos EUA.

De acordo com analistas da Exame Research, a diminuição das tensões entre China e Estados Unidos, após rumores de que o governo americano irá permitir que companhias americanas continuem fazendo negócios com a chinesa WeChat, também ajuda a impulsionar as bolsas globais.

No radar do mercado também está o pacote de estímulo brasileiro denominado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de Big Bang, que envolve desde a extensão do Renda Brasil até privatizações e corte de gastos. A repercussão sobre o pacote é positiva no mercado, apesar de haver alguma cautela com relação aos impactos fiscais.

Destaques

Na bolsa, as ações da Eletrobras lideram as altas, subindo cerca de 6%, com as esperanças de privatização renovadas. “Nas discussões sobre privatização, a empresa é sempre colocada como uma das primeiras”, diz Gustavo Bertotti, economista da Messem.

Entre os ativos com maior peso no Ibovespa, os grandes bancos ajudam a manter o índice em alta, com as ações do Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander avançando pouco mais de 2,5%. As ações da Petrobras sobem 2%, tendo como pano de fundo a valorização do petróleo no mercado internacional.

No campo negativo, as ações da resseguradora IRB Brasil recuam 2,6%, após a gestora Squadra emitir uma nova carta em que reforça sua posição vendida na empresa, alegando “sequelas dolorosas” da última gestão da companhia. “A Squadra virou referência na análise da empresa. E ela reforçando sua posição vendida mesmo depois de toda a queda das ações da empresa assusta”, comenta Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos. No ano, o ativo já caiu pouco mais de 75%.