Ibovespa sobe e caminha para 2ª semana consecutiva de alta

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 13, em linha com os índices americanos, que avançam motivados por resultados corporativos, esperanças de estímulos. Depois da pausa nas negociações, parlamentares democratas voltaram a pressionar pela aprovação de um novo pacote. Investidores também buscam “pechinchas”, após a bolsa ter caído mais de 2% no último pregão. Acompanhe a cobertura abaixo.

Na quinta-feira, 12, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, usaram a vitória de Joe Biden e os níveis recordes de infecções como justificativa para um pacote muito maior do que os republicanos haviam sugerido. Do lado republicano, o presidente Donald Trump transferiu para o líder da maioria do Senado Mitch Mcconnell a responsabilidade de negociar o pacote de estímulos.

Também nos Estados Unidos, o epidemiologista e conselheiro de Joe Biden, Michael Osterholm, voltou atrás sobre a ideia de fazer um lockdown de até 6 semanas para desacelerar o avanço do coronavírus no país, que chegou a registrar mais de 160.000 novos casos na quinta.

No mercado local, investidores também repercutem o resultado do IBC-Br de setembro, que teve alta de 1,29%, acima das estimativas de crescimento de 1%. No trimestre, a alta foi de 9,47%. O índice medido pelo Banco Central é popularmente conhecido como “prévia do PIB” brasileiro. No cenário político, o ministro Paulo Guedes negou que o plano principal seja prorrogar o auxílio emergencial para 2021, após ter afirmado na véspera que isso poderia ocorrer em caso de segunda onda de coronavírus no Brasil.

“O quadro está um pouco mais positivo por aqui. O IBC-Br veio melhor [que o esperado]. Dá para tentar recuperar um pouco. Caímos de 105.000 pontos para 102.000 ontem. O que domina ainda é a volatilidade. Mas nesse esquema de volatilidade, tem espaço para voltar”, afirma Alvaro Bandeira, economista-chefe do banco digital modalmais.

