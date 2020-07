Ibovespa sobe e supera os 104 mil pontos; Hypera avança após balanço

A bolsa brasileira abriu em alta, nesta segunda-feira, 27, com o otimismo sobre o pacote de estímulo de 1 trilhão de dólares, que pode ser apresentado hoje nos Estados Unidos. Às 11h55, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 2,02% para 104.445.

Na véspera, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin afirmou em entrevista à emissora Fox News que os republicanos finalizaram o pacote de estímulo para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus. “O governo [Trump] e os republicanos do Senado estão completamente na mesma página”, disse.

“Há a expectativa de que o governo americano dê o início hoje para o processo da segunda fase do auxílio. É mais um estímulo fiscal na mesa”, comentou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research. Nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Nasdaq sobem 0,62% e 1,23%, respectivamente.

Os pedidos de bens duráveis nos EUA, que tiveram crescimento mensal de 7,3% em junho, ficaram levemente acima das expectativas de alta 7,2% e também contribuem para o tom positivo no mercado. “Os dados tem evidente viés positivo sobre o PIB no final do segundo trimestre. Isto ocorre em decorrência do relaxamento dos protocolos de isolamento social (a nível local e global) bem como dos estímulos monetários e fiscais implementados desde o final do primeiro trimestre”, comentou em nota Felipe Sichel, estrategista-chefe do banco digital modalmais.

Por outro lado, na Europa, as bolsas oscilam entre os terrenos positivo e negativo, após o Reino Unido impor quarentena de pessoas que cheguem da Espanha, após o número de casos de coronavírus voltar a crescer no país ibérico. Por lá, as ações do grupo IAG, controlador da companhia aérea British Airways, despencam 7,85%.

Nos primeiros negócios do dia, as ações da Vale, que representa cerca de 10% do Ibovespa, contribui para a valorização do índice, subindo 1,3%. Como pano de fundo, estão os dados divulgados pelo governo chinês, que mostrou aumento anual do lucro industrial chinês de 11,5% em junho.

As ações da Hypera sobem 5,7% e lideram as altas do Ibovespa, após a empresa registrar aumento do lucro líquido em 17,66% no segundo trimestre. O resultado da companhia foi impulsionado por itens da linha consumer health, com destaques para os lançamentos Vitasay e Tamarine. O balanço da companhia foi divulgado na sexta-feira, 24, após o encerramento do pregão.

Os papéis da WEG também apresentam forte valorização, avançando 4,6%, com os investidores ainda repercutindo o desempenho positivo do segundo trimestre, quando a empresa aumentou seu lucro líquido em 32%. Na semana passada, as ações da companhia chegaram a ter alta de 14%, logo após a divulgação do resultado.