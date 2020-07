Ibovespa sobe com alta dos grandes bancos e ronda os 105 mil pontos

A bolsa brasileira abriu em alta, nesta quarta-feira, 29, com o mercado avaliando os últimos resultados corporativos e no aguardo da decisão do Federal Reserve e do pronunciamento de seu presidente, Jerome Powell. Às 12h57, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 1,08% para 105.237 pontos.

Apresar de as apostas do mercado apontarem quase que unanimemente para a manutenção da taxa de juros no intervalo entre 0,25% e 0%, o mercado espera que Powell traga pistas sobre medidas para estimular a economia americana.

“O mercado espera a continuidade da retórica atual de enfraquecimento do dólar, política de estímulo e visão de cautela com relação à recuperação da atividade econômica”, disse Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research. Na última decisão do Fed, em junho, Jerome Powell sinalizou que as taxas de juros americanas devem se manter próximas de zero até 2022.

Com peso significativo no Ibovespa, os grandes bancos sobem forte nos primeiros negócios do dia e ajudam a puxar o índice para cima. O Santander, que divulgou o resultado do segundo trimestre nesta manhã, sobe 3,5%. Embora tenha registrado queda anual de 41% do lucro líquido para 2,136 bilhões de reais devido à provisão de 3,2 bilhões de reais, o resultado agradou parte dos investidores, tendo em vista que a margem financeira bruta cresceu 20% para 13,6 bilhões de reais e a margem financeira líquida, em 7,08 bilhões de reais, com queda anual de 16,7%.

“O Santander não fez provisões no primeiro trimestre e precisou lançá-las agora, o que derrubou o lucro e a rentabilidade – mas já era esperado pelo mercado. As margens ficaram saudáveis”, avaliam analistas da Exame Research.

Na esteira do resultado do Santander, as ações do Itaú, Banco do Brasil e Bradesco avançam 2,2%, 2,5% e 1,7%, respectivamente.

As ações da CSN também disparam nesta manhã, após a divulgação do balanço. No segundo trimestre, a companhia teve lucro líquido de 446 milhões de reais, 76,4% abaixo do mesmo período do ano passado, mas bem acima da expectativa de mercado, que era de prejuízo de 30 milhões de reais. O resultado da companhia foi impulsionado pelas vendas de minério de ferro, que tiveram um crescimento anual de 38%. Na ponta positiva do Ibovespa, os papéis da companhia avançam 6,7%.

No extremo negativo, figuram as ações da Cielo, que caem 3,3%, após a empresa registrar prejuízo líquido de 75,2 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo o lucro de 428 milhões de reais do segundo trimestre do ano passado.