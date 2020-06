Ibovespa sobe após Senado aprovar marco do saneamento

A bolsa brasileira sobe, nesta quinta-feira, 25, após o Senado aprovar o projeto de lei do marco saneamento básico, na véspera. A expectativa é a de que o projeto sirva para atrair até 700 bilhões de reais em investimentos para o país, o que poderia ajudar a impulsionar a economia. Às 13h, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 0,63% e marcava 94.974,19 pontos. Apesar da aprovação, ações de companhias do setor apresentam desempenhos mistos na bolsa.

“O marco do saneamento abre o caminho privatizações e entrada de dinheiro estrangeiro. Vai ser algo muito positivo para o Brasil”, afirmou Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

O mercado também espera que aprovação do marco do saneamento abra espaço para a votação de outras pautas econômicas. “No mínimo, é uma sinalização que o Senado segue em linha para a aprovação de novos projetos”, disse Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

No início do pregão, o Ibovespa chegou a operar no vermelho por alguns instantes, tendo como pano de fundo o tom negativo dos mercados internacionais, cautelosos com o aumento do número de casos de coronavírus nos Estados Unidos, que voltou a bater recorde. Por lá, os índices oscilam sem viés definido, alternando entre leves altas e quedas.

Na quarta-feira, os EUA registraram 36.880 novos infectados, de acordo com os dados oficiais. Com isso, o país voltou a superar o recorde anterior, de 36.739 casos, registrado em 24 de abril. Os novos casos, segundo o New York Times, têm se concentrado em estados do sul e oeste americano, como Flórida, Texas, Oklahoma e Carolina do Sul.

Novos surtos da doença em países da Europa e da Ásia também preocupam os investidores, que, em sua maioria, viam os processos de reabertura dessas localidades como mais sustentáveis, já que se iniciaram após o pico do número de casos – diferentemente dos EUA e do Brasil.

Nesta manhã, os Estados Unidos também divulgaram que os dados semanais de pedidos de auxílio desemprego ficaram em 1,480 milhão. Embora número tenha ficado abaixo do anterior, ficou acima das projeções de mercado, que esperavam 1,300 milhão de pedidos.

“Os dados de desempregos ainda elevados tendem a dar um teor mais cauteloso para os mercados”, comentou Esteter.

Por outro lado, os pedidos de bens duráveis de maio, nos Estados Unidos, vieram melhores do que as projeções de mercado, apontando para um crescimento de 15,8% em relação ao mês anterior. A expectativa era de uma expansão de 10,9%.

Destaques

Apesar da aprovação do marco de saneamento, as ações do setor operam em leve queda, com exceção da Sanepar, que sobe pouco mais de 3%. Segundo Esteter, a aprovação do marco, que era amplamente esperada, já estava no preço. “É aquela coisa de ‘sobe no boato e vende no fato’.” Nesta manhã, os papéis da Sabesp caem pouco mais de 1%, e os da Copasa, 0,8%.

As ações da Eletrobras, contudo, chegaram a liderar as altas do Ibovespa, subindo mais de 3% logo após a abertura. O movimento reflete o maior otimismo sobre a aprovação de projetos no Congresso, na expectativa o clima se torne mais favorável para a privatização da companhia. “Em termos fiscais, o Brasil precisa muito do dinheiro da venda da Eletrobras, mas é mais difícil de ser aprovada. Na questão do saneamento era mais fácil porque envolvia a saúde e era claro que não conseguiria universalizar o sistema só com dinheiro público”, disse Esteter.