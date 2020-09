Ibovespa sobe após queda do desemprego nos Estados Unidos

A bolsa brasileira sobe nesta sexta-feira, 4, após a divulgação dos dados de desemprego americano. No cenário interno, segue o clima de otimismo com o avanço de pautas do Ministério da Economia, em Brasília. Às 10h20, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 0,54% para 101.269 pontos.

Divulgado nesta manhã, o payroll apontou para a criação de 1,371 milhão de empregos não agrícolas nos Estados Unidos, quase em linha com as expectativas de 1,4 milhão. Mas, a taxa de desemprego veio bem melhor do que a esperada, caindo de 10,2% para 8,4%, confirmando o quarto mês seguido de melhora do mercado de trabalho americano. A mediana das projeções era de queda para 9,8%.

“O dado acima do esperado volta a gerar otimismo na recuperação da economia norte-americana”, afirma Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

Embora os dados americanos ajudem a impulsionar as bolsas de valores mundo a fora, nos Estados Unidos, o índice futuro de Nasdaq segue no campo negativo, após ter despencado quase 5% na véspera. De acordo com analistas da Exame Research, há alguma cautela no mercado americano, tendo em vista o feriado prolongado nos Estados Unidos, que celebrará o Dia do Trabalho na segunda-feira, 7.

No cenário local, os investidores seguem animados com a melhora do cenário político e fiscal, após o governo ter cumprido a promessa de entregar o texto da reforma administrativa ao Congresso.

“Os investidores estão atentos ao novo atrito entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mas é insuficiente para mudar o otimismo dos investidores com o clima político local”, afirma Chinchila.

Na véspera, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não consegue mais conversar com a equipe econômica do governo por ordens de Guedes.

Destaques

Na bolsa, as ações dos grandes bancos de varejo têm mais um dia positivo e ajudam a impulsionar o Ibovespa, devido ao peso do setor no índice. Santander sobe 1,8%, Bradesco, 1,4%, Itaú, 1% e Banco do Brasil 1,1%. As companhias aéreas figuram entre as maiores altas, com Azul e GOL registrando respectivas altas de 2% e 2,4%. No extremo negativo, estão as ações das varejistas com grande exposição ao comércio digital, ainda refletindo o aumento da força da Amazon no mercado brasileiro, que fez seu quinto centro de distribuição no país. Na lanterna do índice, as ações da B2W caem 4,5%, enquanto Via Varejo e Magazine Luiza recuam 4% e 2,3%, respectivamente.