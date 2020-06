Ibovespa sobe após dados econômicos positivos na Europa e na China

A bolsa brasileira retomou o movimento de alta, nesta segunda-feira, 1, com os investidores repercutindo os dados positivos da zona do Euro e China. Às 10h46, o Ibovespa, principal índice de ações, avançava 0,39% e marcava 87.793 pontos.

A China voltou a apresentar números fortes. Divulgado ainda na noite de domingo, seu índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial ficou em 50,7 pontos, acima dos 50 pontos, que delimitam a expansão da contração da atividade.

Os números da indústria também vieram positivos na zona do Euro. Embora tenha ficado abaixo dos 50 pontos, os 39,4 pontos do PMI europeu de maio vieram quase em linha com as expectativas e melhores do que os 33,4 pontos registrados em abril.

“Os dados da indústria na China e Europa podem indicar que o mês de maio já mostrou uma retomada e o pior tenha ficado para trás”, afirmaram analistas da Necton Investimentos em relatório desta manhã.

Por outro lado, o otimismo com a recuperação econômica contrasta com a escalada de tensões entre China e Estados Unidos. De acordo com a agência Bloomberg, o governo chinês ordenou que suas estatais interrompessem a compra de produtos agrícolas americanos.

A relação entre os dois países, que já vinha azeda, se deteriorou ainda mais na semana passada, quando o parlamento chinês aprovou a lei de segurança nacional sobre Hong Kong, visto como uma tentativa de aumentar o controle sobre o território autônomo. Na sexta-feira, o presidente Donald Trump anunciou retaliações à medida, mas não ameaçou a primeira fase do acordo comercial.