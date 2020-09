Ibovespa perde força após críticas de Bolsonaro à equipe econômica

A bolsa brasileira sobe nesta terça-feira, 15,com ajuda do cenário externo positivo, após os dados da economia chinesa voltarem a surpreender positivamente os investidores. Às 11h40, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 0,1% para 100.398 pontos. Mais cedo, o índice chegou a entrar em queda, com a repercussão negativa do vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro critica quem passou as informações sobre supostos congelamentos de aposentadoria e pensões para o financiamento do programa Renda Brasil.

Vídeo

Em vídeo publicado no Twitter, o presidente se defende de matérias publicadas pela imprensa e afirma que não irá mais falar de Renda Brasil até 2022. “Está proibido falar de Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final”, afirma.

– Congelar aposentadorias, cortar auxílio para idosos e pobres com deficiência, um devaneio de alguém que está desconectado com a realidade. – Como já disse jamais tiraria dinheiro dos pobres para dar aos paupérrimos. pic.twitter.com/5j3oI6vcSK — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 15, 2020

Entre os investidores as declarações foram vistas como evidências de falta de entrosamento entre o presidente e sua equipe econômica liderada pelo ministro da Economia Paulo Guedes. “O mercado absorve muito mal, principalmente pela forma como ele fala. Esses ruídos mostram que há um embate entre forças do governo. A fala do Bolsonaro foi um balde de água fria”, afirma Gustavo Bertotti, economista da Messem.

Dados econômicos

Pela primeira vez no ano as vendas do varejo chinês superaram, em agosto, as do mesmo período do ano passado. No mês, a alta anual foi de 0,5% frente à expectativa de 0,1%. Já a produção industrial chinesa segue avançando a passos largos, crescendo 5,6% em relação a agosto do ano passado.

EUA

Apesar dos números fortes da China, nos Estados Unidos, os dados da produção industrial de agosto, divulgada pela manhã, ficaram abaixo das expectativas de mercado, contendo o otimismo dos investidores. No mês, a atividade teve mensal de 0,4%, confirmando o quarto mês de recuperação, mas do crescimento de 1% anteriormente esperado. Na comparação anual, a produção industrial de agosto teve queda de 7,73%. Por mais que tenha decepcionado, os dados americanos não foram suficientes para inverter o bom humor do mercado americano, que segue em alta. O índice S&P 500 avança 0,85% e o Nasdaq, 1,20%.

De acordo com analistas a Exame Research, a expectativa de que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, adote um discurso mais “relaxado” em relação à inflação contribui para a alta nas bolsas globais.

Minerva

As ações da Minerva lideram as altas do Ibovespa, subindo 5,4%, após a empresa assinar uma carta de intenções para uma potencial combinação de negócios que avalia sua subsidiária Athena Foods em 1,5 bilhão de reais.

Segundo a empresa, a proposta veio de uma sociedade de propósito específico paraaquisição, listada na Nasdaq. Após a operação, a Minerva espera ficar com 75% do capital da entidade remanescente e receber cerca de 200 milhões de reais em dinheiro. Ainda de acordo com a Minerva, a listagem na Nasdaq poderia ajudar a Athena a fortalecer sua liderança global na produção e exportação de carne bovina e continuar gerando valor a seus acionistas.

Para analistas da Guide Investimentos, o impacto da operação é positivo para a emrpesa, já que seu valor de mercado é de 2,2 bilhões de reais e a Athena representa 30% do total (cerca de 730 milhões de reais). ‘No ano passado, o frigorífico considerou realizar uma oferta pública inicial de ações para a Athena, que captaria US$1,5 bilhão, mas teriam de vender parte maior do que os 25% propostos”, comentam em relatório.

Vale

Com participação de 10% no Ibovespa, as ações da Vale ajudam a sustentar o índice, subindo 2,4%, na esteira dos dados de produção industrial da China, principal destino de sua exportações. Nessa mesma linha, as ações das siderúrgicas CSN e Gerdau avançam 4% e 2,35%, respectivamente.

Educação

O setor de empresas de ensino superior, que dispararam na véspera em meio às negociações pelos ativos da Laureate no Brasil, figuram entre as maiores quedas da bolsa. Os papéis da Ser, que ontem subiram mais de 10%, caem 3,4%, liderando as perdas do Índice Small Caps. Cogna cai 2%, Yduqs, 0,3% e Anima, 1,4%.