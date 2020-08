Ibovespa tem leve queda; Eletrobras recua após adiamento de “Big Bang”

Depois de abrir em alta, a bolsa brasileira entrou em terreno negativo ainda na manhã desta terça-feira, com o mercado cauteloso com a condução fiscal no país. Às 11h23, o Ibovespa, principal índice da B3, caía 0,34% para 101.952 pontos.

A preocupação tem relação com o adiamento da apresentação do pacote do ministro da Economia, Paulo Guedes, por desentendimento sore o valor do auxílio emergencial. De acordo com a Folha de S. Paulo, o presidente Jair Bolsonaro queria que o valor do auxílio fosse de 300 reais, e Guedes, de 247 reais. “Existe a chance de vir um valor maior do que cabe no orçamento de 2021”, comenta Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

No cenário externo, a reafirmação do compromisso sobre a fase 1 do acordo comercial entre China e Estados Unidos chegou a impulsionar as bolsas globais ainda pela manhã, mas o movimento positivo vem perdendo força desde a abertura do pregão à vista nas bolsas americanas. Os índices S&P 500 e Nasdaq oscilam próximos da estabilidade.

De acordo com a secretaria de Comércio dos EUA, os dois países estão “comprometidos em adotar medidas necessárias para garantir o sucesso do acordo”. A nova sinalização de que o acordo será cumprido esfria a tensão comercial, que vinha ganhando força com ameaças do presidente Donald Trump sobre empresas de tecnologia da China, como a ByteDance, do aplicativo TikTok, e gigante Tencent. Os dois países também vinham trocando farpas sobre questões envolvendo Hong Kong.

“Os mercados seguem em alta, reagindo aos avanços nas negociações comerciais”, pontuam analistas da Exame Research em relatório.

Destaques

Os impactos do adiamento do “Big Bang” foram sentidos, principalmente, nas ações da Eletrobras, que chegaram a liderar as perdas do Ibovespa e recuam 1,7%. Na véspera, o ativo chegou a subir mais de 9%. Agora, a lanterna do índice é a ação da Braskem, que cai 3,45%, com os investidores repercutindo negativamente as pressões do presidente do México sobre o acordo da empresa com a Pamex.

Na ponta positiva, os papéis da Rumo sobem 5,2%, após a empresa ter arrecadado 6,4 bilhões de reais em sua oferta subsequente de ações (follow-on). “Com os novos recursos, a Rumo pode dar início ao seu projeto de expansão, que poderá aumentar substancialmente sua receita”, afirma Luis Sales, analista de empresas da Guide, em relatório”