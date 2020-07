Ibovespa sobe e supera 104 mil com otimismo sobre potenciais vacinas

A bolsa brasileira inciou a semana em alta, com os investidores repercutindo os resultados da potencial vacina contra o coronavírus que vem sendo desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Nesta segunda-feira, detalhes da primeira e segunda fase de testes em seres humanos foram publicados na revista científica The Lancet. Às 13h24, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 1,11% para 104.025 pontos.

“O mercado espera que uma vacina possibilite uma retomada econômica mais rápida, reduzindo o risco de reaberturas”, comentou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

De acordo com a publicação, a potencial vacina é segura e apresenta resposta imunológica. Embora os efeitos colaterais vão desde febres a dores cabeça, eles podem ser atenuados com doses de parecetalmol. A potencial vacina já está na terceira – e última – fase de testes. Há a expectativa de que até setembro, comecem a vacina já esteja pronta para ser produzida em massa. Outra vacina experimental que tem mostrado sucesso em testes é a desenvolvida pela Pfizer em parceria com a a BioNTech. Nesta segunda, foram divulgados dados adicionais que mostram que ela também é segura e apresenta imunidade contra a Covid-19.

Outro fator que anima os investidores é a possível aprovação do fundo para a recuperação econômica da Europa, que vem sendo discutido por líderes da União Europeia. A princípio, seria de 750 bilhões de euros, mas deve ficar em 390 bilhões de euros, segundo o que fontes contaram à agência Bloomberg.

“E expectativa era de que o pacote fosse maior que 390 bilhões de euros. Apesar disso, o mercado não recebeu a informação de forma ruim. Pelo contrário”, afirmou Lima.

Por outro lado, o ritmo de contágio do coronavírus no mundo segue minando a expectativa de uma recuperação mais forte da economia mundial no segundo semestre. Na véspera, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou o maior número de novos casos globais, com 260.000 infectados em 24h, mostrando que mesmo quatro meses após o início da pandemia, o ritmo de contágio segue mais alto do que nunca.

Além dos Estados Unidos, que possui o maior número de infectados do mundo, casos no Brasil, Índia e África do Sul foram os maiores responsáveis pelo novo recorde de infectados.

No cenário corporativo, a proposta da Tim, Vivo e Claro por ativos da Oi Móvel impulsionam as ações do setor. Na liderança do Ibovespa, figuram as ações da Tim e da Telefônica Brasil (controladora da Vivo), com respectivas altas de 7,39% e 7,19%. Fora do índice, os papéis da Oi abriram com forte valorização, de 16,5%, mas arrefeceram os ganhos, subindo 6,6%.

“A venda da parte móvel vai ajudar muito no processo de desalavancagem da Oi, que já era bastante esperado pelo mercado”, comentou Henrique Esteter, analista de renda variável da Guide Investimentos.