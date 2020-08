Ibovespa retoma os 100 mil pontos após “fico” de Paulo Guedes

A bolsa brasileira abriu em alta nesta terça-feira, 18, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmar que fica no governo. Às 12h41, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 1,90% para 101.485 pontos. Na véspera, o índice fechou pela primeira vez abaixo dos 100.000 pontos em mais de um mês, com temores sobre sua saída.

A confirmação de que Guedes continuará como chefe da pasta veio depois da reunião com o presidente Jair Bolsonaro, que afirmou ter “zero possibilidade de furar o teto de gastos”. Segundo Bolsonaro, Guedes é “aliado de primeira hora”. “Entramos no governo juntos e vamos sair juntos”, afirmou o presidente.

“Havia um grande receio sobre como ficaria a questão fiscal do país. Agora o mercado reflete não só a permanência de Guedes, como também a fala de Bolsonaro de que irá manter os gastos abaixo do teto”, comentou Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Embora as atenções dos investidores estejam mais voltadas para o cenário interno, o exterior levemente positivo também contribui para a valorização das ações na bolsa.

Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 sobe 0,16% e o Nasdaq 0,45%, apesar do pessimismo sobre a tensão comercial com a China. De acordo com analistas da Exame Research, o avanço nas discussões sobre o pacote de estímulo americano ajuda a dar o tom favorável aos ativos de risco.

Destaques

Após mais um resultado forte, as ações da Magazine Luiza figuram entre as maiores altas do Ibovespa, subindo 5,92%. No segundo trimestre, a companhia aumentou as vendas on-line em 181,9% e a receita em 29% para 5,5 bilhões de reais. “Ficou nítido que a Magazine Luize conseguiu se aproveitar do momento da pandemia e sai ainda mais fortalecida após a crise”, afirmam analistas da Exame Research. Na esteira do resultado do Magalu,

As siderúrgicas e mineradoras também estão entre as maiores valorizações do índice, com a CSN liderando o movimento, com alta de 6,39%. Usiminas, Gerdau e Vale avançam 4,2%, 3,4% e 1,8%. Como pano de fundo está a alta de 3,5% do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. Cotado a 125 dólares, o preço do metal tem sido favorecido pela demanda da China, que optou por mitigar os efeitos econômicos do coronavírus por meio de estímulos em projetos de infraestrutura.