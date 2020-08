Ibovespa recua pressionado por cautela internacional

Mesmo após o veto da Câmara dos Deputados que impedia o reajuste a servidores público, a bolsa brasileira operava em queda nesta sexta-feira, 21. Por volta das 13h25, o Ibovespa, principal indicador da B3, marcava na casa dos 101.069,90.

Na última quinta-feira, 20, os deputados federais mantiveram a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar trechos de um pacote de ajuda a estados e municípios, que permitia, por iniciativa do Congresso, que os governos locais reajustam salários de funcionários da saúde e da segurança pública que trabalham na linha de frente do enfrentamento à covid-19 até 2021.

Para a equipe de analistas da Exame Research, o desempenho do Ibovespa é reflexo do cenário externo. Pela manhã, foram publicados os dados do PMI Índice e Gerentes de Compras). Diminuindo as esperanças de uma recuperação em “V”, o PMI Composto preliminar do IHS Markit para a zona do euro caiu a 51,6 de 54,9 em julho.

Pelos dados, a recuperação econômica da zona do euro de sua mais profunda contração já registrada tropeçou neste mês, particularmente no setor de serviços, uma vez que a demanda reprimida vista no mês passado devido ao alívio das restrições pelo coronavírus enfraqueceu. Após muitas das restrições para conter o vírus terem sido relaxadas, a atividade na zona do euro expandiu no mês passado no ritmo mais rápido desde meados de 2018. Mas com as taxas de infecção aumentando de novo em partes da região, algumas restrições foram retomadas.

Em relatório publicado, a equipe de analistas da Exame Research afirmou que dados mais fracos do esperado na zona do euro elevaram a percepção de risco dos investidores, que agora aguardam novos indicadores de atividade nos Estados Unidos, a serem divulgados ao longo do dia. Com os dados, a Dax caia 1,26%, a FTSE -0,96% e a CAC, 1,29%.

Para Gustavo Bertotti, economista da Messem Investimentos, os dados da Europa apontam que a recuperação do bloco será abaixo do esperado pelos investidores. “Os dados acabaram se sobressaindo hoje no mercado. Mas a manutenção do veto pelos deputados é positivo. O mercado está atento e mostra que agenda da reforma administrativa deve ganhar força.”