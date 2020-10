Ibovespa recua na contramão do exterior após briga entre Guedes e Maia

A bolsa brasileira recua nesta quinta-feira, 1, na contramão do cenário externo positivo, com o recente desentendimento entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ofuscando o bom humor internacional, com expectativa de novos estímulos nos Estados Unidos e dados positivos. Às 12h31, o Ibovespa, principal índice de ações caía 0,56% para 94.107 pontos.

Briga

Depois de apaziguar o mercado ao descartar a possibilidade de usar recursos de precatórios no programa Renda Cidadã, Paulo Guedes arrumou briga com o presidente da Câmara ao afirmar que as privatizações não estavam andando porque Maia havia feito um acordo com parlamentares de esquerda.

A declaração foi rebatida por Maia, que afirmou que o motivo de as pautas não avançarem é pela falta de base do governo e que Guedes estava tentando tirar o foco do debate sobre teto de gastos. O presidente da Câmara também disse que o ministro estava “desequilibrado” e sugeriu assistir ao filme “A Queda”, que conta a história da derrocada de Adolf Hitler.

“A briga entre Maia e Guedes não nenhum pouco positiva. Ainda há muitas incertezas sobre o lado fiscal do governo. O Renda Cidadã continua pressionando. O programa seria até elevaria o consumo, mas precisaria de uma receita recorrente [para ser financiado]. A própria negativa de Guedes sobre usar recursos de precatórios eleva as desconfianças sobre como estão sendo desenvolvidas as pautas econômicas do governo. Mostra que as decisões estão sendo tomadas sem o aval do Guedes. O mercado olha com cautela para isso.”, afirma Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

As ações da Natura lideram as quedas do Ibovespa, recuando quase 6%, após anunciar que oferta global de ações que pode levantar 6 bilhões de reais. Parte dinheiro deve ser usado para financiar o crescimento da companhia e processos de integração com a Avon. “Com a operação a Natura dá continuidade à estratégia de expansão global no setor de cosméticos, mas ações, no entanto, podem sofrer alguma instabilidade até o dia 8, quando será definido o preço da oferta.

As ações da CVC recuam 1%, após a empresa apresentar, com atraso, o resultado do primeiro trimestre deste ano. No período, a companhia teve prejuízo líquido de 1,15 bilhão de reais, o não surpreende dados os impactos da pandemia no setor de turismo, segundo analistas da Exame Research. “A tendência e de que os números do segundo trimestre sejam ainda piores, considerando que foi o pico do coronavírus”, avaliam em relatório. O resultado do segundo trimestre será divulgado em 26 de outubro.

Maiores altas

Na ponta positiva, as ações da Azul e da GOL avançam 5,21% e 4,22%, respectivamente, após recomendação de compra do Goldman Sachs. Os papéis da Cogna, que vinham sofrendo desvalorizações desde a o IPO da subsidiária Vasta nos Estados Unidos,, sobem 4,04%. As construtoras Eztec, Cyrela e MRV se valorizam 2,58%, 2,45%, 2,24%, respectivamente.

Maiores quedas

Além ação da Natura, que lidera as perdas do Ibovespa, os frigoríficos caem em bloco, com Minerva recuando 4%, JBS, 2,37%, Marfrig 2,49% e BRF 2%. Os papéis do setor vem sendo castigados pela retomada dos rebanhos na China, que haviam sido dizimados pela peste suína no ano passado. As ações da Eletrobras também figura entre as maiores perdas, caindo 2%, com o maior pessimismo sobre a privatização da companhia, dado os conflitos entre Maia e governo

Exterior

Apesar do cenário interno turbulento, o exterior segue positivo, com expectativa de novos estímulos nos Estados Unidos. Dados da maior economia do mundo também contribui para o bom humor dos investidores globais.

Divulgado nesta manhã, os pedidos semanais de seguro desemprego ficaram abaixo das expectativas, em 837.000 ante 850.000 esperados. O número foi o menor desde o início dos impactos da pandemia no mercado de trabalho americano, em meados de março.