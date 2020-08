Ibovespa recua e perde os 102 mil; Itaú lidera as perdas após resultado

A bolsa brasileira abriu em queda nesta terça-feira, 4, após a resposta da China à pressão do presidente Donald Trump para que a chinesa ByteDance, dona do Tik Tok, venda suas operações nos EUA para uma empresa americana. Às 10h29, o Ibovespa, principal índice de ações da B3, caía 0,95% para 101.851 pontos.

Em editorial publicado no jornal estatal Daily China, Pequim afirmou que “A China não irá aceitar por de maneira alguma o ‘roubo’ de uma companhia chinesa de tecnologia e que tem várias formas de resposta caso a administração [americana] realizar seu plano de ‘esmagar e agarrar’”.

Em dia de agenda econômica esvaziada, as atenções se voltaram para a produção industrial de junho, que cresceu 8,9% em relação ao mês anterior e superou o consenso de mercado de 7,9%. Na comparação anual, a queda foi de 9%.

“O resultado mostra que a recuperação já começou de forma relevante ainda no segundo trimestre, com alta de 18% desde maio”, afirmou Arthur Mota, economista da Exame Research.

Embora positivo, o dado foi insuficiente para a bolsa brasileira se descolar do cenário externo. Nos Estados Unidos, onde as bolsas ainda não abriram, o índice futuro do S&P 500 recua 0,35% e do Nasdaq, 0,31%. Na véspera, o Ibovespa fechou em leve queda, apesar do mercado internacional em alta.

Com grande participação no índice, as ações dos grandes bancos recuam na esteira do resultado do Itaú. Na lanterna do Ibovespa, as ações do Itaú caem 2,93%, após o banco registrar queda do lucro de 40%. As ações do Bradesco e do Banco do Brasil recuam cerca de 0,7%.

“A qualidade do resultado do Itaú não foi boa. Tesouraria mais fraca que os pares, receita de prestação de serviço bem pior e margem financeira com clientes apresentou queda – o que é uma tendência preocupante dado que a carteira de crédito ficou estável”, avalia Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

As ações da Petrobras, também com peso significativo no índice, recuam 1,6%, tendo com pano de fundo a desvalorização do barril de petróleo em meio ao aumento das dúvidas sobre a demanda conforme crescem os temores sobre uma segunda onda de contaminação de Covid-19.

Na ponta positiva, as ações do IRB lideram as altas, subindo 2,5%, após ter acumulado a pior queda do último mês e vir de quatro quedas consecutivas. Algumas exportadoras, como a Klabin e a Minerva também operam no campo negativo, com a alta do dólar perante o real.