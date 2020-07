Ibovespa recua com pessimismo sobre recuperação econômica global

A bolsa brasileira abriu em queda, nesta quinta-feira, 16, acompanhando o movimento dos mercados internacionais, que repercutem o tom pessimista da China, onde o principal índice acionário caiu 4,5%, mesmo após o PIB chinês do segundo trimestre ter crescido 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado, ficando 1 ponto percentual acima do esperado por analistas. Frente ao trimestre passado, a alta foi de 11,5%.

A explicação para o movimento negativo foi o fraco desempenho das vendas de junho do varejo da China, que caíram 11,76% na comparação anual. O que ajuda a economia chinesa mesmo com o varejo em frangalhos é o projeto governamental de estímulo em infraestrutura.

Às 11h13, o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, caía 0,98% para 100.757 pontos.

Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research também ressalta as medidas do governo chinês para esfriar o rali de ações no país, cerca de uma semana após o editorial de um veículo estatal do país impulsionar a bolsa local ao afirmar que a retomada econômica passaria pelo mercado acionário.

“Eles deixaram vencer metade do leilão de oferta de crédito, sinalizando que pode aumentar a restrição monetária no curto e médio prazo”, disse.

Por outro lado, os investidores se animaram com as vendas de junho do varejo americano, que cresceram 7,3% em relação ao mês anterior. A expectativa era de crescimento de 5%.

Já os pedidos semanais de seguro desemprego dos Estados Unidos ficaram em 1,3 milhão, decepcionando os investidores que esperavam por 1,25 milhão de pedidos.