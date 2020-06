Ibovespa sobe com expectativa de novo corte de juros e “prévia” do PIB

A bolsa brasileira sobe, nesta quinta-feira, 18, após o Comitê de Política Monetária (Copom) abrir espaço para novos cortes de juros e o IBC-Br de abril, divulgado nesta manhã, ter superado as expectativas do mercado. Às 12h01, o Ibovespa, principal índice de ações subia 1,53% e marcava 97.007,38 pontos.

Na véspera, o Copom reduziu a taxa básica de juros Selic em 0,75 ponto percentual para 2,25% ao ano, renovando a mínima histórica. A medida por si só poderia ser favorável à bolsa, uma vez que tende a aumentar a migração de ativos de renda fixa, mas a sinalização de um mais corte residual de 0,25 p.p. dá um fôlego extra.

Nesta manhã, o IBC-Br de abril, conhecido como “prévia” do PIB, apontou para queda de 9,73% em relação a março. Embora tenha sido o pior resultado da série histórica iniciada em 2003, o dado foi considerado positivo pelo mercado, tendo em vista que as expectativas eram de contração de 11% no mês.

“Acho que a expectativa de novos cortes da Selic é motivo de novas compras na bolsa, com IBC-Br e últimos dados da economia real tão enfraquecidos, os agentes de mercado ainda enxergam essa necessidade de queda na taxa de juros e estímulos na economia brasileira”, afirmou Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

O maior otimismo com a economia, no entanto, contrasta com o pessimismo com o cenário político, após a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Mais cedo, o Ibovespa abriu em queda, com os investidores repercutindo a notícia.

“Isso gerou uma preocupação na abertura dos negócios e deve seguir no radar dos investidores, principalmente pelos desdobramentos”, disse Chinchila

A prisão de Queiroz foi efetuada nesta manhã por agentes de Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco) como parte da Operação Anjo. Queiroz é suspeito de ter feito “rachadinhas” no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando este ainda era deputado estadual do Rio de Janeiro.

Queiroz foi preso em um imóvel do advogado Frederick Wassef, que defende o presidente Jair Bolsonaro no caso da facada de Adélio Bispo, o que aumenta a pressão sobre o governo.

“Acaba tendo impacto bem negativo em temos de projeção de reformas. O cenário politico não parece muito sustentável, dado o novo problema na família do presidente”, afirmou Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Para o mercado, a postura do presidente pode ser ainda mais importante do que própria prisão do ex-assessor de seu filho, avalia André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos. “Por si só, a operação não é perigosa para o presidente. Mas se ele reagir de forma muito violenta, vai pôr mais caldo na fervura e o tensionamento vai ser maior”, comentou