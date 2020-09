Ibovespa oscila sem viés definido com queda da Vale e esperança de reforma

A bolsa brasileira oscila sem direção definida nesta quinta-feira, 3. Apesar do otimismo dos investidores sobre o andamento de pautas econômicas do governo, as ações da Vale apresentam forte desvalorização e seguram o Ibovespa, principal índice da B3. Às 10h30, o Ibovespa estava praticamente estável, em 101.906 pontos.

A queda das ações da Vale, de pouco mais de 3%, ocorre após o Ministério Público Federal (MPF) pedir interdição judicial na mineradora e a suspensão dos pagamentos de dividendos, recentemente retomados. O pedido, segundo o MPF, tem como objetivo afastar os diretores e gestores responsáveis pela segurança interna, tendo como pano de fundo o estouro da barragem de Brumadinho.

Por outro, a entrega do texto da reforma administrativa ao Congresso mantém os investidores na esperança de avanços de pautas do Ministério da Economia. Uma delas, é a da privatização da Eletrobras. Na bolsa, as ações da companhia avançam mais de 1% e figuram entre as maiores altas do dia. “A alta de suas ações vem sendo muito na expectativa de privatização”, comenta Marcelo Serrano, sócio-gestor da Unniao Investimentos. Entre os principais destaques da sessão também estão as ações da Embraer, que avançam 4,1% com a demissão de cerca de 2.500 funcionários. Para os investidores, a notícia significa redução de custos.

Os dados semanais de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos, que voltaram a ficar abaixo de 1 milhão após duas semanas, também contribuem para o tom mais positivo nos mercados. Dessa vez, o número ficou em 881.000, abaixo das projeções de 950.000.

Mas apesar do resultado positivo, os índices futuros dos EUA seguem no negativo, depois de terem renovado seu patamar recorde na véspera. De acordo com analistas da Exame Research, a queda se deve ao movimento de realização de lucros, quando os investidores se desfazem das ações para colocar os ganhos no bolso depois de altas significativas.

Na Europa, o índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,57%, com resultados do índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) que vieram acima das expectativas na Zona do Euro. O destaque fica para o índice francês CAC, que avança pouco mais de 1,5%, na expectativa de um pacote de estímulos de 100 bilhões de euros.